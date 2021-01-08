5 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...

İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklisinin maaşlarına yapılan 2021 Ocak zammı sonrasında gözler intibak yasası için alınacak karara çevrildi. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi getirilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar da aynı talepte bulunurak intibak düzenlemesi istiyor. Talep hayata geçerse emeklilerin maaşlarına 355 TL zam yapılacak. İşte, intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...