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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum... 5 milyon emekliyi ilgilendiriyor! İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren intibak zammı hakkında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılda emekli ve memur maaş zamlarının belli olmasının ardından, intibak yasası hakkında son gelişemeler merak ediliyor. 2000 yılı öncesi emekli olanlara tanınan intibak hakkı sonrasında, 2000 yılı sonrasında emekli olanlar da taleplerini iletiyor. İşte, 355 TL intibak artışı olacak mı? İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 18:46 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 18:46
İntibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur ile memur emeklisinin maaşlarına yapılan 2021 Ocak zammı sonrasında gözler intibak yasası için alınacak karara çevrildi. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesi emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi getirilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar da aynı talepte bulunurak intibak düzenlemesi istiyor. Talep hayata geçerse emeklilerin maaşlarına 355 TL zam yapılacak. İşte, intibak zammı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI SON DURUM NEDİR?
SSK'lıların intibak talebi için Anayasa Mahkemesi Meclis'i adres göstermişti. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da yansıtılacak. Bu düzenlemeden yaklaşık 5 milyon emekli yararlanacak.
Memur emeklilerine yönelik intibak talebi ise memur konfederasyonları tarafından gündeme taşınarak çözüm istendi.
İntibak talebi, toplu sözleşme görüşmeleri sırasında Memur-Sen tarafından gündeme getirildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlar intibak zammının çıkacağı tarihi merak ediyor. Ancak intibak düzenlemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.
SSK ve Bağ-Kur'luların talebi hayata geçerse, milyonlarca emeklinin maaşı değişecek. 2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Türkiye Emekliler Derneği, çıkacak bir intibak düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon emeklinin yararlanabileceğini belirtiyor.