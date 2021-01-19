Tarih belli mi? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?

Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başlarken, memur emeklileri maaşlarını erken aldıkları için bu ay zam yansıtılmadı. Şimdi ise gözler zammın yatacağı tarihte. Peki, memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...