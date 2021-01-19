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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Tarih belli mi? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? Tarih belli mi? Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL?
Memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri başlarken, memur emeklileri maaşlarını erken aldıkları için bu ay zam yansıtılmadı. Şimdi ise gözler zammın yatacağı tarihte. Peki, memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 15:38 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 15:38
Milyonlarca kişinin maaşında 2021 Ocak zammı ile artış yaşandı. SSK emeklilerinin zamlı maaşları 18-26 Ocak tarihleri arasında ödenecek. Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatırılacak. Zamlı emekli maaşı ödemelerinin başlaması ile birlikte gözler memur emeklilerinin maaş farkı ödemelerine çevrildi. Peki, memur emeklilerinin maaş farkları ne zaman ödenecek? 2021 memur emeklisi maaşı ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
Memur emeklileri maaşlarını erken aldılar. O yüzden zam yansıtılmadı. Onların zam farkları da bu ay içinde SGK tarafından açıklanacak bir takvim ile duyurulacak. Ödeme takvimi henüz belli olmadı. SGK tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 8.36, memur emeklilerine ise yüzde 7.3 zam yapıldı. Buna göre, en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 44, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 419, memurda ise 3 bin 21 lira oldu.
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,