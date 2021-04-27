Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

VAKIFBANK

Vakıfbank 1.50 faiz oranı ile kredi vereceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.