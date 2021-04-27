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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Araba almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesinin ardından fiyatların yönü yakından takip ediliyor. Diğer yandan Nisan ayı ile birlikte bankalar taşıt kredi faizlerini güncelledi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Giriş Tarihi: 27.04.2021 19:11 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 19:11
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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Araba almak isteyene müjde... Bankalar tek tek duyurdu. Araba almak isteyenler sıfır ve ikinci el fiyatlarını yakından takip ediyor. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte araba almak isteyenlerin sayısı artıyor. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası nisan ayında taşıt kredisi faiz oranlarını güncelledi. Güncel faiz oranları ve otomotiv devlerinin kampanyalarının belli olmasının ardından fiyat araştırmaları sürüyor. Kamu bankaları devreye girerek taşıt kredilerinde faizleri güncelledi. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank taşıt kredisi faiz oranları...

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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 1.54 faiz oranı ile taşıt kredisi veriyor.

Özellikleri; 0 km ve en fazla 5 yaşındaki taşıtlar için kullandırılabilir.

60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Ruhsatında hususi olarak kaydedilmesi kaydıyla hafif ticari araçların (minibüs, kamyonet, pick-up) alımını finanse etmek amacıyla kullandırılabilir.

Araç rehni, teminat olarak alınır. Bankamız lehine rehin tesis edilir. Gerekli görüldüğü takdirde ek teminat istenebilir.

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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat sigortası ve kasko* ürünlerini sunmaktadır.

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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...

VAKIFBANK

Vakıfbank 1.50 faiz oranı ile kredi vereceğini açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Nihai fatura değeri 120.000 TL'yi aşan otomobillerde, bedelin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70, 120.000 TL'nin üstünde olan kısım için %50'sine kadar kredi kullandırılabilir.