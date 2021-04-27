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Araba almak isteyene müjde! Bankalar tek tek duyurdu! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Araba almak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesinin ardından fiyatların yönü yakından takip ediliyor. Diğer yandan Nisan ayı ile birlikte bankalar taşıt kredi faizlerini güncelledi. Kamu bankaları Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'ın güncel kredi faiz oranlarını sizler için derledik. İşte, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank...
Giriş Tarihi: 27.04.2021 19:11Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 19:11