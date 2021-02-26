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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri %17,5 zam oranı: Yüz binlerce işçiye müjde! 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı... %17,5 zam oranı: Yüz binlerce işçiye müjde! 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...
4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren zam görüşmeleri bekleniyor. Toplu sözleşme taşeron ve kamu işçilerinin gelirlerinde artış olacak. Kamudaki işçilere yönelik son toplu sözleşme Ağustos 2019'da imzalanmıştı. Toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin yeni maaşları belli olacak. İşçilerin beklediği maaş teklifi hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 17:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 17:57
4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında binlerce vatandaşın maaşlarında artış olacak. Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Toplu sözleşme görüşmeleri sonrasında işçilerin maaş zammı görüşmeleri neticelendirmiş olacak. İşte, 4D'li taşeron işçi maaş zammı açıklandı mı? Yüzdelik dilim miktarı...
GALERİ DEVAM EDİYOR SEYYANEN MAAŞ ZAMMI GELDİ
Ankara'nın Çubuk İlçesi Belediyesi toplu sözleşme imzaladı. Belediyenin iştirakleri Yeşil Çubuk Gıda ile Hizmet İş Sendikası ve Belediye personel AŞ ile Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşme ile en düşük işçi maaşı 3 bin 728 liraya çıkarıldı.
Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçilerin KHK sonrası oluşan ekonomik farklılıklarını düzenlemek için önemli bir iyileştirme zammı yapıldı. Söz konusu sözleşme 159 işçi ve 36 güvenlik görevlisini kapsıyor. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışanlarının haklarını verdiklerini söyledi ve ücretlerde önemli oranda artış yapıldığını söyledi.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM
Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil.
HANGİ TAŞERON İŞÇİLERİN MAAŞLARI YÜZDELİK DİLİM İLE ARTACAK?
Yüzdelik dilim düzenlemesi taşeron işçilerin kadroya alınmadan önceki maaş oranlarıyla ilgili bir düzenleme. Kadroya alınmadan önce asgari ücretten yüksek alan işçilerin, kadro sonrasında asgari ücret almaları durumunda yada maaşlarında kesintiye gidilmesi durumunda yüzdelik dilim hakkı elde etmesini sağlayabilir. Ancak kadrodan önce asgari ücret alan ve kadro sonrası maaşı yine asgari ücret olan yada daha yüksek maaş alıp maaşında kesinti yapılmayanlar yüzdelik dilim düzenlemesinden etkilenmeyecekler.