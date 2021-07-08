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Haberler Galeri Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Kapı ile bayramda 500 TL harçlık verileceği iddiaları Kurban Bayramı öncesinde yeniden ortaya atılıyor. 19 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde iddialar sonrasında bakanlık tarafından açıklama geldi. e-Devlet üzerinden başvuru detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.07.2021 18:12
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Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hemen hemen her bayram öncesi 500 TL bayram harçlığı verileceği iddiası yeniden gündeme geliyor. Bakanlık tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama sonrasında iddianın yeniden gündeme gelmesi sonrasında detayları haberimizde derledik. İşte, 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

500 TL KURBAN BAYRAM HARÇLIĞI VERİLECEK Mİ 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor. Açık kapı uygulaması üzerinden bayram harçlığıyla ilgili başvuru formu bulunmuyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde bu iddialar çok sık gündeme gelmiş ve bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini söylemişti.

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Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

AÇIK KAPIDAN VERİLİYOR İDDİASI

İçişleri Bakanlığı tarafından Açık Kapı adlı sistem vatandaşların kullanımına açılmıştı. Yapılan başvurular Valiliklere , Kaymakamlıklara bildiriliyor. Bu sistem üzerinden başvuru yapan vatandaşların durumları inceleniyor. İnceleme sonucu yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gıda ve maddi yardımlar yapılıyor.

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Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

2020 yılında Açık Kapı üzerinden bayram harçlığı ile ilgili yapılan duyuruda , "Sosyal medya üzerinden yayılan "Açık Kapı" hizmeti üzerinden başvurulması durumunda, bayram harçlığı benzeri sosyal yardımların yapılacağı yönündeki haberler asılsızdır. "Açık Kapı" birimlerinin yardım dağıtmak, sosyal destek ödemesi gerçekleştirmek gibi bir görevi bulunmamaktadır. Bu şekildeki asılsız haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." denildi.

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Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?

1100 TL PANDEMİ PARASI 3. FAZ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

1100 TL'lik yardım başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacak.

Pandemi Sosyal Destek Başvurusu için;

T.C Kimlik Numarınızın son hanesine göre;

0 - Pazartesi

2 - Salı

4 - Çarşamba

6 - Perşembe

8 - Cuma

Günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.