HaberlerGaleriBakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?
Bakanlık açıkladı: 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?
500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Kapı ile bayramda 500 TL harçlık verileceği iddiaları Kurban Bayramı öncesinde yeniden ortaya atılıyor. 19 Temmuz'da idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde iddialar sonrasında bakanlık tarafından açıklama geldi. e-Devlet üzerinden başvuru detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte, 500 TL Kurban Bayramı harçlığı verilecek mi, olacak mı? e-Devlet açık kapı ile 500 TL kurban bayramı parası var mı 2021?