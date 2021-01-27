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27 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İkinci el araba fiyatları için fırsat: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi... İkinci el araba fiyatları için fırsat: İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde özel araç talebi geçtiğimiz yıllara oldukça arttı. Araba sahibi olmak isteyenler ise ikinci el otomobil fiyatlarının ne zaman düşeceğini merak ediyor. Merak edilen sorulara yanıt MASFED Başkanı Aydın Erkoç'tan geldi. İşte, ikinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
Giriş Tarihi: 27.01.2021 21:55 Güncelleme Tarihi: 27.01.2021 21:55
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce vatandaş araba almak için fiyatların beklenilen seviyeye düşmesini bekliyor. ikinci el araçların fiyatları geçtiğimiz yıl sıfır araçların fiyatlarına yakın seyrediyordu. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, yaptığı açıklamada, ikinci el araba fiyatlarının düşeceği tarih hakkında açıklamalarda bulundu. İşte, İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? 2021 beklentisi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ikinci el otomotiv sektörünün 9 milyon adetin üzerinde bir satışla büyüyerek kapattığını, ancak pazarda Ekim ayı itibariyle bir durgunluk yaşandığını, bu durumun Ocak ayında da devam ettiğini belirten Erkoç, şunları söyledi: "Gerek pandemi sebebiyle insanların bireysel araç kullanımına yönelmesi, gerekse sıfır araç pazarında yaşanan durgunluk sebebiyle 2020 yılı boyunca ikinci el araca talep artmıştı.
Ancak Ekim ayından itibaren ikinci el araç pazarında da büyük bir durgunluk yaşanıyor. Aralık ayında devri yapılan araçların yüzde 64,2'si otomobil olmak üzere toplamda 544 bin 583 adet araç el değiştirdi. Bir önceki yılın aynı ayında bu rakam 1 milyon 22 bin 892 adet olarak gerçekleşmişti. Hatta 2016 yılından itibaren tüm ayların en düşük satışı 2020'nin Aralık ayında yaşandı. Yaşanan bu durgunluk fiyatların da geri gelmesine sebep oldu, şu an ikinci el fiyatlarında yüzde 15'e varan bir düşüş yaşanıyor. Araç almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatı değerlendirebilir, şu an araç almak için doğru bir zamandayız."
"TALEPTEKİ ARTIŞ, FİYAT ARTIŞINI DA BERABERİNDE GETİREBİLİR"
Aşılanma çalışmalarının başlaması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla ötelenen ikinci el talebinin de artacağını belirten Erkoç, "Bunun yanı sıra Aralık ayında satışlarda yaşanan bu ciddi düşüş potansiyel alıcıların da beklemede olduğunun bir göstergesi. Şubat ayı itibariyle bekleyen alıcılar da harekete geçecek, bu da satışlardaki artışla birlikte talebin artmasıyla araç fiyatlarına da yansıyacaktır. Pandeminin nasıl seyredeceğini öngöremediğimiz için tüm dünyada sıfır araç üretimi ve tedarikinde yaşanabilecek sıkıntılar da ikinci el araç fiyatlarına yansıyacaktır" dedi.
"FİYATLAR DENGEYİ BULACAK"
İkinci el otomobil pazarında 2020 yılının hareketli, yüksek rekabetli ve aynı zamanda son derece dengesiz bir ortamın deneyimlendiğini belirten DOD Satış Müdürü Erol Gündoğan, ikinci el otomobil pazarının 2020 yılındaki seyrini ve 2021 yılına ilişkin pazar beklentilerini açıkladı.