Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

DenizBank tarafından yapılan ise açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz, İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 6 Mayıs Perşembe günü itibarı ile, 11 Mayıs Salı da dahil olmak üzere 9.00-12.30 ile 13.30- 16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) 9.00-12.00 saatleri arasında açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.