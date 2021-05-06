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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...
Bankalar harekete geçti. Değişikliğin ardından ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. TEB, İş Bankası ve DenizBank bugün itibarı ile uygulamaya başlıyor. 81 ildeki tüm şubelerde geçerli olacak. Bayram ikramiyeleri bugün yatırılmaya başlıyor. Bankalar pandemi döneminde yoğunluk yaşanmaması amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni çalışma saatleri banka müşterilerine bildiriliyor. İşte, bankaların yeni çalışma saatleri...
Giriş Tarihi: 06.05.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 19:36
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