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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

Bankalar harekete geçti. Değişikliğin ardından ardı ardına açıklamalar gelmeye başladı. TEB, İş Bankası ve DenizBank bugün itibarı ile uygulamaya başlıyor. 81 ildeki tüm şubelerde geçerli olacak. Bayram ikramiyeleri bugün yatırılmaya başlıyor. Bankalar pandemi döneminde yoğunluk yaşanmaması amacıyla çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni çalışma saatleri banka müşterilerine bildiriliyor. İşte, bankaların yeni çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 19:36 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 19:36
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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

Bankalar ardı ardına açıkladı. Ve resmen değişikliğe gitti. Bugünden itibaren başladı. Türkiye Bankalar Birliği tarafından verilen tavsiye kararında; emekli ikramiyelerinin yatırılacağı tarihlerde banaların mesai saatlerini değiştirmesi ve yeteri kadar personel bulundurması istenmişti. Talep sonrasında bankalar yeni çalışma saatlerini SMS ile müşterilerine bildiriyor. İşte, bankaların yeni çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

TEB ÇALIŞMA SAATLERİNİ GÜNCELLEDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), şubelerinin çalışma saatlerini güncelledi. Buna göre TEB şubeleri, 06 – 07 – 10 – 11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00 – 12.30 ve 13.30 – 16.30, 12 Mayıs 2021 tarihinde 09.00 – 12.30 saatleri arasında hizmet verecek.

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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

DenizBank tarafından yapılan ise açıklamada; "Değerli Müşterilerimiz, İşlemlerinizin sağlık açısından daha güvenli ve hızlı yapılabilmesi için şubelerimizdeki mesai saatlerinde değişiklik yapılmıştır. 6 Mayıs Perşembe günü itibarı ile, 11 Mayıs Salı da dahil olmak üzere 9.00-12.30 ile 13.30- 16.30 arasında hizmet verecektir. 12 Mayıs Çarşamba (Arife günü) 9.00-12.00 saatleri arasında açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

İŞ BANKASI AÇIKLADI

İş Bankası emekli vatandaşlar için değişikliğe gitti. Maaş ve ikramiye ödemelerine ilişkin yeni düzenleme yapıldı. 06-07-10-11 Mayıs tarihlerinde bankanın çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı.

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Bankalar ardı ardına açıkladı! Ve resmen değişikliğe gitti! Bugünden itibaren...

"Emekli maaş ve ikramiye ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla şubelerimiz 06-07-10-11 Mayıs 2021 tarihlerinde 09.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında ve 12 Mayıs 2021 tarihinde ise 09.00-12.30 arasında hizmet verecektir."