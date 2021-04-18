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Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...
Bankalara ait kredi faiz oranları hemen hemen her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için fırsatlar geliyor. Merkez Bankası tarafından faiz açıklaması sonrasında bankaların alacağı tutum merak ediliyordu. Kamu ve özel bankalar kredi paketleri ile vatandaşların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:18
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