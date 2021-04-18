Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank güncel kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde vatandaşlara çeşitli kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. 18 Nisan itibariyle bankaların kredi faiz oranları, kredi başvurusu yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, biz de sizler için detayları yazımızda ele aldık. İşte, 18 Nisan Pazar bankaların güzel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...