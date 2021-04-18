18 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

Bankalara ait kredi faiz oranları hemen hemen her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olanlara ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi için fırsatlar geliyor. Merkez Bankası tarafından faiz açıklaması sonrasında bankaların alacağı tutum merak ediliyordu. Kamu ve özel bankalar kredi paketleri ile vatandaşların yüzünü güldürmeyi amaçlıyor. bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?

Giriş Tarihi: 18.04.2021 17:18
  • 1
  • 10
Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank güncel kredi faiz oranları yakından takip ediliyor. Pandemi döneminde vatandaşlara çeşitli kredi paketleri sunulmaya devam ediyor. 18 Nisan itibariyle bankaların kredi faiz oranları, kredi başvurusu yapacak vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, biz de sizler için detayları yazımızda ele aldık. İşte, 18 Nisan Pazar bankaların güzel kredi faiz oranları ne kadar? Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

  • 3
  • 10
Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.34'den

İhtiyaç kredisi %1.49'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

  • 4
  • 10
Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.54

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

  • 5
  • 10
Kredi çekmek isteyenlere şeker tadında bayram! Bankalardan akıl almaz fırsatlar! Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Akbank...

AKBANK TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1.90

Taşıt kredisi: 1.43