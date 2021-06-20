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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu
Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 495 TL'den, çeyrek altın ise 803 TL'den işlem gördü. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt ararken, flaş tahmin geldi.
Giriş Tarihi: 20.06.2021 08:26Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 08:26