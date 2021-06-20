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Haberler Galeri Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

Altın fiyatları hızlı yükselişinin ardından aynı hızla düşüşe geçti. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen güncel piyasalarda gram altın 495 TL'den, çeyrek altın ise 803 TL'den işlem gördü. Altın fiyatlarındaki sert düşüşün nedeni belli oldu. Altın alacak vatandaşlar "Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi?" sorularına yanıt ararken, flaş tahmin geldi.

Giriş Tarihi: 20.06.2021 08:26 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 08:26
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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

Altının onsu 1.764 dolara geriledi. Ancak altına ilişkin beklenti sürüyor. Bu beklentileri koruyanlardan biri de Commerzbank.

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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

Milliyet'in haberine göre; Kurum hedef fiyat önerisinde değişikliğe gitmedi. Şimdilik altında pozitif görüşünü sürdürüyor. 2021 sonunda 2.000 dolar/ons fiyat önerisinde bulunuyor.

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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

Bununla birlikte yılın üçüncü çeyreği için beklentisini 1.900 dolar/onstan 1.850 dolar/onsa revize etti.

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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

GRAM VE ONS
Ons altın 1 Haziran-18 Haziran tarihleri arasında yüzde 6.7 değer kaybetti. Gram altındaki düşüş ise yüzde 4.37 oldu. Gram altın dolarla fiyatlandığı için düşüş daha sınırlı oldu.

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Altın alacaklar dikkat! Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları düşecek mi? Sert düşüşün nedeni belli oldu

ALTIN FİYATLARI NELERDEN ETKİLENİYOR?
Altına yönelik arz ve talep dengesi fiyatı etkiliyor. Çıkarılan altın miktarı sınırlı düzeyde. Talep yoğunlaştığında arz kısmının sınırlı kalması sebebiyle fiyat yükselebiliyor.