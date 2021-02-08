Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Şubat ayında sigara fiyatlarına zam yapıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı içerisinde sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Hal böyle olunca tütün ürünlerini tüketenler tarafından fiyat listeleri merak ediliyor. Tiryakiler, hangi sigara markasına ne kadar zam yapıldığını sorguluyor. ahaber.com.tr olarak güncel fiyat listesini derledik. İşte, Şubat ayı sonrasında Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....