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08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri 2021 Şubat sigara fiyatları güncel liste: Zam sonrasında Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları.... 2021 Şubat sigara fiyatları güncel liste: Zam sonrasında Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....
Sigara fiyatlarında yaşanan zam gelişmeleri yakından takip ediliyor. Şubat ayı sonrasında, sigara tüketicileri zamlı sigara fiyat listesini araştırmayı sürdürüyor. Sigara ve tütün ürünlerinin ÖTV ve maktu vergi oranlarında yapılan değişiklik sonrası, güncel zamlı sigara fiyat listesi araştırılmaya başlandı. İşte, hangi sigara ne kadar zamlandı? Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları...
Giriş Tarihi: 08.02.2021 18:36
Sigara fiyatlarına zam geldi mi? Şubat ayında sigara fiyatlarına zam yapıldı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak ayı içerisinde sigara ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV oranlarında indirim yapılmış, maktu vergi oranları ise artırılmıştı. Hal böyle olunca tütün ürünlerini tüketenler tarafından fiyat listeleri merak ediliyor. Tiryakiler, hangi sigara markasına ne kadar zam yapıldığını sorguluyor. ahaber.com.tr olarak güncel fiyat listesini derledik. İşte, Şubat ayı sonrasında Winston, Kent, Camel, Rothmans, Parliament fiyatları....
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?
Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. JTI, BAT ve Philip Morris tarafından sigara ile ilgili kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
SİGARA ÖTV ORANI NE OLDU?
Resmi Gazete'de yer alan tütün ürünleri ile ilgili karara göre, sigara ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlendi. Yüzde 67 ila 80 arasında değişen ÖTV oranları, Resmi Gazete'deki karar ile yüzde 63'e düşürülürken, maktu vergi tutarlarına zam geldi.
GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?
2020 Aralık ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL