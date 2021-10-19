19 Ekim 2021, Salı
Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...
Ziraat Bankası tarafından müşterilerini yakından ilgilendiren duyuru geldi. Banka yaptığı açıklamada, zaman aşımına uğrayan hesapların listelendiğini bildirdi. Listede yer alan vatandaşların vakit kaybetmeden bankanın yolunu tutması gerekiyor. Açıklama, bankada parası bulunan ve yıllarca işlem yapmayan müşterilerini ilgilendiriyor. Listede bilgileri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden kimlikleri ile şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:29
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