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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Ziraat Bankası tarafından müşterilerini yakından ilgilendiren duyuru geldi. Banka yaptığı açıklamada, zaman aşımına uğrayan hesapların listelendiğini bildirdi. Listede yer alan vatandaşların vakit kaybetmeden bankanın yolunu tutması gerekiyor. Açıklama, bankada parası bulunan ve yıllarca işlem yapmayan müşterilerini ilgilendiriyor. Listede bilgileri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden kimlikleri ile şubelere başvuruda bulunması gerekiyor. İşte, konuyla ilgili detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:29
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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Bankada parası olanlar dikkat. Başvurmayanın parası yanabilir. Kimliğiniz ile şubeye giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası müşterilerini yakından ilgilendiren açıklamada bulundu. Bankada parası olan fakat yıllardır işlem yapmayan müşterilerinin hesaplarının zamanaşımına uğradığını ve listelendiğini açıkladı. Söz konusu listede bulunanların vakit kaybetmeden şubeye gitmeleri gerekiyor. Parasını kaybetmek istemeyenlerin kimlikleri ile şubeye gitmesi tavsiye ediliyor. İşte, konu hakkında gelişmeler...

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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Ziraat Bankası müşterilerini ilgilendiren önemli bir duyuruda bulundu. Dev banka, hesap sahipleri için yaptığı yazılı açıklamada, zamanaşımına uğrayan hesapların listelendiğini bildirdi. Söz konusu listede bulunanların vakit kaybetmeden şubeye gitmeleri gerekiyor.

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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Bankalarda hesabı bulunan ancak yıllarca işlem yapmayan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ziraat Bankası 2021 yılında zamanaşımına uğrayacak olan yatırım hesaplarını açıkladı.

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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Listede bilgileri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden kimlikleri ile şubelere başvuruda bulunması gerekiyor.

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Bankada parası olanlar dikkat! Başvurmayanın parası yanabilir! Kimliğiniz ile şubeye giderek...

Banka konuya ilişkin açıklamasında şöyle dedi:

27 Şubat 2015 tarih ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğinin 24. maddesinde "Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getiriler, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezine (YTM) gelir kaydedilir" denilmektedir.