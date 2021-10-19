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Haberler Galeri Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Yaklaşık 7 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı için tahminler ortaya atılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik zam ile 2.825,90 TL olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı merak edilirken, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beklentiler ortaya çıkıyor. İşte, asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:37
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Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte zam oranına yönelik tahminlerde paylaşılmaya başlandı. Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlar Ocak ayına kısa süre kalması nedeniyle ortaya atılan tahminleri yakından takip ediyor. İşte, asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

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Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

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Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.

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Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.