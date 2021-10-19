20 Ekim 2021, Çarşamba
Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...
Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretlinin gözü Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Yaklaşık 7 milyon emekliyi yakından ilgilendiren zam oranı için tahminler ortaya atılmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yüzde 21'lik zam ile 2.825,90 TL olan asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı merak edilirken, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beklentiler ortaya çıkıyor. İşte, asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 23:37
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