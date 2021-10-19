Gün gibi açığa çıktı! Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...

Asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışan geçen yıl yüzde 21 olarak gerçekleşen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte zam oranına yönelik tahminlerde paylaşılmaya başlandı. Asgari ücret ile geçimini sağlayan vatandaşlar Ocak ayına kısa süre kalması nedeniyle ortaya atılan tahminleri yakından takip ediyor. İşte, asgari ücret 2022 yılında ne kadar olacak? Asgari ücret zam oranı için flaş tahmin...