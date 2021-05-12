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Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...
Penta ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Talep toplama süreci 6-7 Mayıs tarihlerinde tamamlanan Penta halka arz sonuçları için gelecek açıklamalar bekleniyor. Şirket hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılırken öte yandan 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...
Giriş Tarihi: 12.05.2021 01:31
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