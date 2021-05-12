12 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

Penta ne zaman işlem görecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Talep toplama süreci 6-7 Mayıs tarihlerinde tamamlanan Penta halka arz sonuçları için gelecek açıklamalar bekleniyor. Şirket hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılırken öte yandan 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edildi. Şirketin halka arz büyüklüğü 588 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 01:31
  • 1
  • 9
Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; bu süreçte hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılmış ve 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edilmişti. İşte, Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

TALEP TOPLAMA SÜRECİ SONA ERDİ!

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji'nin halka arz süreci tamamlandı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Penta Teknoloji'de halka arz hisse payları hem sermaye artırımı hem de ortak satışı yoluyla gerçekleşti.

  • 3
  • 9
Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

6-7 Mayıs'ta gerçekleşen talep toplama sonrası hisselerin yüzde 54,54'ü Yıldız Holding'in de kurucuları arasında yer aldığı İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu tarafından, yüzde 45,46'sı da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcılar tarafından satın alındı.

  • 4
  • 9
Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

Yıldız Holding açıklamasında, "Holding olarak kurucularından olduğumuz İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fonu ile hissedarı olduğumuz Penta Teknoloji'ye destek olmaya devam edeceğiz. Güçlü finansal yapısıyla teknoloji sektöründe büyük bir gelecek vadeden, büyüme ve gelişme hedeflerine inandığımız Penta Teknoloji'nin yatırımcılarından biri olarak, halka arz sonrasında tüm hissedarlarımızla birlikte istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

  • 5
  • 9
Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...

PENTA BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarının Türkiye'deki dağıtıcısı Penta Teknoloji, halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmasının ardından 6-7 Mayıs tarihleri arasında talep toplamaya başlıyor. Penta Teknoloji'nin yüzde 42,03'ü halka arz edilecek. Ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka açıklık oranı yüzde 48,34'e çıkacak. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi kullanılacak.