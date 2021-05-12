Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; bu süreçte hisselerin yüzde 81'i 28 yurt içi kurumsal yatırımcıya satılmış ve 18,4 milyon adet pay ise 32 liradan halka arz edilmişti. İşte, Penta ne zaman işlem görecek? Penta halka arz sonuçları belli oldu mu? Talep toplama süreci...