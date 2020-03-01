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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman sorusu gündeme oturdu. 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İstanbul projelerine yüzbinlerce kişi başvurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy çekilişi ne zaman yapılacak? Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda ev sahibi olmaya hak kazananlar belli olacak. İsim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Tuzla ilçesinde 5750 konut, Arnavutköy ilçesinde 3750 konut ve Başakşehir ilçesinde 500 konut sahibini bulacak. İşte, TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri…

Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:18
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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek. Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek konutlara yüzbinlerce kişi başvurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekiliş tarihleri ve çekiliş detayları!

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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİMİ!

TOKİ'nin Tuzla'da inşa edeceği toplam 5750 konut için kura çekimi iki güne ayrılacak. 16 Mart Pazartesi saat 11:00'de başlayacak kura töreninde 2+1 konutlar için çekiliş yapılacak. 17 Mart Salı saat 09:00'da başlayacak çekilişte ise 34! konutlar sahiplerini bulacak.

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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

TOKİ ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ

Arnavutköy'de 3750 konut inşa edilecek. 18 Mart Çarşamba günü 2+1 için kura töreni düzenlenecek. 19 Mart Perşembe günü ise 3+1 kurası yapılacak. Her iki kura çekilişinin saati 10:00 olacak

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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

TOKİ BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ

Başakşehir'de yaptırılacak 500 konutun kura çekimi ise 20 Mart Cuma günü düzenlenecek.

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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

TOKİ KURALARI NASIL ÇEKİLİYOR?

TOKİ sosyal konut projesinde kura çekiliş yeri ve programı, ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrası geri alabilecek.