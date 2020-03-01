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Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!
TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman sorusu gündeme oturdu. 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri için gözler toki.gov.tr adresine çevrildi. TOKİ İstanbul projelerine yüzbinlerce kişi başvurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy çekilişi ne zaman yapılacak? Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonucunda ev sahibi olmaya hak kazananlar belli olacak. İsim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesinden açıklanacak. Tuzla ilçesinde 5750 konut, Arnavutköy ilçesinde 3750 konut ve Başakşehir ilçesinde 500 konut sahibini bulacak. İşte, TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri…
Giriş Tarihi: 01.03.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.03.2020 11:18
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