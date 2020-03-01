Yüzbinler bekliyor… TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman? 2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri!

2020 TOKİ İstanbul çekiliş tarihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ İstanbul Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekilişi ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Başkan Erdoğan'ın himayesinde yapılacak TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek. Tuzla, Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerinde inşa edilecek konutlara yüzbinlerce kişi başvurmuştu. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? İşte, TOKİ Tuzla, Başakşehir, Arnavutköy kura çekiliş tarihleri ve çekiliş detayları!