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Haberler Galeri Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...

Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına kavuşuyor. SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bu hafta itibariyle hesaplara yatıyor. Diğer yandan memur emeklileri ise yüzde 30 zammın yanından ek gösterge artışının farkınıda maaşlarında görecek. Böylelikle emeklilerin Ocak ayı kazançlı geçmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. "Zam farkını kimler alacak? Memur ve emekliye 15 günlük zam farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ödeme miktarları ve tarihleri!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.01.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 10:06
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Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 15 günlük fark...

Emeklilerin Ocak ayı oldukça kazançlı geçmeye devam ediyor. Yapılan yüzde 30 maaş zammı ile maaş hesaplamaları baştan aşağı değişti. SSK ve Bağkur taban aylıkları 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi. Böylelikle yüzde 57.14 artışla emeklinin yüzü güldü. Diğer yandan memur emeklisini yakından ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de yürürlüğe girdi. Emekli ve memur maaşları için kollar sıvandı. Peki emekliye zam farkı ne zaman verilecek? Kimler ödeme imkanından yararlanacak? İşte emekli için fark ödeme takvimi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 15 günlük fark...

TAKVİM NASIL İLERLİYOR?

SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri sürüyor. Ödemeler 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ-Kur emeklileri için de zamlı maaş ödeme süreci bu hafta başlayacak. Başta esnaf olmak üzere Bağ-Kur emeklileri tahsis numarasının son rakamına göre ayın 25'i ile 28'i arasında yeni aylıklarını hesabında görülecek.

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Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 15 günlük fark...

İKİ AYRI ÖDEME OLACAK

Memur emeklilerine ise çifte fark ödemesi göründü. Memur emeklileri ilk farkı yüzde 30 zam nedeniyle alacak. Kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirecek.

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Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 15 günlük fark...

EN AZ 1.823 TL ZAM FARKI

Yüzde 30 Ocak zammı en düşük memur emeklisi aylığını 6 bin 78 liradan 20 kuruştan 7 bin 901 lira 66 kuruşa çıktı. En düşük maaşta bin 823 lira 46 kuruşluk artış yaşandı.

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Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye 15 günlük fark...

Buna göre 1 aylık zam farkı alacak emekliye en az bin 823 lira 46 kuruş tutarında zam farkı yatırılacak. 3 aylık zam farkı alacak emekliye ise en az 5 bin 470 lira ödeme yapılacak. Bu farkın bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor.