Emekliye en az 1.823 TL zam farkı! İki ayrı ödeme olacak! Emekliye 5.500, memura 9.724 TL! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 15 günlük fark...

Milyonlarca emekli ve memur zamlı maaşlarına kavuşuyor. SSK emeklilerinin ardından Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bu hafta itibariyle hesaplara yatıyor. Diğer yandan memur emeklileri ise yüzde 30 zammın yanından ek gösterge artışının farkınıda maaşlarında görecek. Böylelikle emeklilerin Ocak ayı kazançlı geçmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi. "Zam farkını kimler alacak? Memur ve emekliye 15 günlük zam farkı ne zaman yatacak?" sorularına yanıt aranıyor. İşte ödeme miktarları ve tarihleri!