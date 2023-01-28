Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde, kura çekimi 7 Etap kuraları ile devam ediyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi ise 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilen tarih...