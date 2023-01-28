28 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. 7. Etap ile birlikte TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekimi 3 günde tamamlanacak. TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e- Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Balıkesir kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, kura tarihleri...

Giriş Tarihi: 28.01.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 22:23
  • 1
  • 12
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut hamlesi TOKİ projesinde, kura çekimi 7 Etap kuraları ile devam ediyor. TOKİ Balıkesir kura çekilişi ise 3 günde tamamlanacak. Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç, Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara, Balya ve Savaştepe ilçelerinde inşa edilecek 3 bin 975 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, merak edilen tarih...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

TOKİ BALIKESİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Balıkesir TOKİ kura çekimi 29-31 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

  • 3
  • 12
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

TOKİ BALIKESİR KURA TARİHLERİ

29 Ocak 2023: Altıeylül

30 Ocak 2023: Ayvalık, Bandırma, Havran, İvrindi, Bigadiç

31 Ocak 2023: Sındırgı, Susurluk, Dursunbey, Marmara

  • 4
  • 12
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

TOKİ BALIKESİR EVLERİ NELERDE?

Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 1450

Ayvalık İlçesi Kazımkarabekir Mahallesi 300

  • 5
  • 12
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!

Bandırma İlçesi Kayacık Mahallesi 388

Havran İlçesi Büyükdere Mahallesi 100