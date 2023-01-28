28 Ocak 2023, Cumartesi
Balıkesir TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇLARI ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 7.etap TOKİ kura takvimi!
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı devam ediyor. 7. Etap ile birlikte TOKİ Balıkesir kura çekimi tarihleri belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşecek olan TOKİ Balıkesir kura çekimi 3 günde tamamlanacak. TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ardından e- Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, TOKİ Balıkesir kura çekilişi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, kura tarihleri...
Giriş Tarihi: 28.01.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 22:23
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