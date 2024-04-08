Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün personel alımı için duyurusu yapıldı. Başvuru süreci hakkında detaylar veren Bakanlık, adaylara en düşük 74.250 TL ve en yüksek 148.500 TL arasında maaş ödemesi yapılacağını belirtti. Bu bilgiler, bakanlık tarafından istihdam edilecek personel adayları için önemli bir kriter olarak açıklandı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…