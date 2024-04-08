08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nün personel alımı için duyurusu yapıldı. Başvuru süreci hakkında detaylar veren Bakanlık, adaylara en düşük 74.250 TL ve en yüksek 148.500 TL arasında maaş ödemesi yapılacağını belirtti. Bu bilgiler, bakanlık tarafından istihdam edilecek personel adayları için önemli bir kriter olarak açıklandı. İşte ilana ilişkin merak edilen detaylar…

Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:55
  • 1
  • 15
Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve tarihine dair detayları açıklayan kurum, adaylardan en az 70 KPSS puanı şartı arıyor. Ayrıca, başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylara en düşük 74.250 TL, en yüksek ise 148.500 TL maaş ödemesi yapılacağını bildirdi…

  • 2
  • 15
Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bilişim personeli alımı başvuruları 15 Nisan 2024 tarihinde başlayıp 3 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

  • 3
  • 15
Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

Adaylar e-Devlet Kapısı üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı /Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

  • 4
  • 15
Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

1) Özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

  • 5
  • 15
Bakanlıktan yüksek maaşa yeni kadro! İşe kabul edilene 148 bin TL maaş! İşte şartlar ve kadro detayları

2) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.),

3) Çalışma belgeleri (Çalıştığı işyerlerinden alacağı işe giriş – çıkış tarihleri ile görev unvanını belirtir mesleği ile ilgili çalışma belgesinin aslı),