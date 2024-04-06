48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

Emeklilik bireylerin çalışma hayatlarının sonunda huzurlu bir emeklilik dönemine adım atabilmeleri için karşılaştıkları önemli bir kilometre taşı oluyor. Bu dönem, her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere göre şekilleniyor. SGK'nın resmi sitesinde yer alan emeklilik hesaplama aracı insanların emeklilik süreçlerini düzenlemeleri için önemli bir kılavuz sunuyor.