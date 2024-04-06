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Haberler Galeri 48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

Emeklilik bireylerin çalışma hayatlarının sonunda huzurlu bir emeklilik dönemine adım atabilmeleri için karşılaştıkları önemli bir kilometre taşı oluyor. Bu dönem, her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen kriterlere göre şekilleniyor. SGK'nın resmi sitesinde yer alan emeklilik hesaplama aracı insanların emeklilik süreçlerini düzenlemeleri için önemli bir kılavuz sunuyor.

Giriş Tarihi: 06.04.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 12:37
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48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

Her ülkenin kendine özgü emeklilik yaşları ve hizmet süreleri bulunuyor. Genellikle, belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca sürekli çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi koşullar, emeklilik hakkını elde etmek için gereken önemli etkenler arasında yer alıyor.

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48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

ERKEKLER İÇİN TABLO

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş
09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

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48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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48-49-50-51 yaşla emekli biletini kapacaklar listesi! 1999 2008 sonrası şahane yaş şartı ve prim tablosuyla müjde

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş