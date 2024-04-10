KPSS puanına gerek yok! VakıfBank 869 boş kadroya memur arıyor! İşte şartlar ve başvuru tarihi

VakıfBank, KPSS puan şartı olmadan sınavla belirlenecek kadrolara 869 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvuru süreciyle ilgili tüm detayları içeren ilan, başvuru şekli ve son tarihine kadar olan bilgileri içeriyor. Kamu bankası, adaylara yönelik bu memur alımı için detaylı bilgilendirme sağlıyor.