ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşçi ve işveren kadar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen asgari ücret temmuz zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapılırken zam hesaplamaları başladı. Zam oranı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?