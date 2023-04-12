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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşçi ve işveren kadar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen asgari ücret temmuz zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapılırken zam hesaplamaları başladı. Zam oranı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2023 16:15
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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

Asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusu araştırılmaya devam ediyor. İşçi ve işveren kadar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri gibi birçok kalemi etkileyen asgari ücret temmuz zammı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Beklenen açıklama Başkan Erdoğan tarafından yapılırken zam hesaplamaları başladı. Zam oranı 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte belli olacak. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete temmuzda artış sinyalinin ardından gözler temmuz ayında yapılacak ara zamma çevrildi. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında başvurular 1.5 milyonu geçerken, emekli olup çalışmaya devam edenlerin asgari ücreti de artacak. Emekliliği tamamladıktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti (yüzde 7.5) 638 lira yükselecek.

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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

NET ÜCRET 9144 LİRA OLACAK

Asgari ücretten gelir, damga vergisi kaldırırken, sadece sigorta primi işçi hissesi kesintisi yapılıyor. Normal çalışanın sigorta primine tabi aylık ücretinden yüzde 15, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanın aylık ücretinden ise yüzde 7.5 kesinti yapılıyor. Asgari ücretle normal çalışan aylık 8 bin 506 lira net ücret alırken, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak asgari ücretle çalışan emekli çalışanın aylık net ücreti ise 9 bin 144 liraya denk geliyor.

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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

Buna bağlı olarak emekli olduktan sonra destek primine tabi olarak çalışan asgari ücretli çalışanın aylık net ücreti de (yüzde 7.5) 639 lira yükselecek. Asgari ücretten yüksek ücretle çalışan ve emekli olduktan sonra aynı işte çalışanların maaşının sigorta primine tabi kısmı da aynı oranda artacak.

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ASGARİ ÜCRET 2023 Temmuz zammı | %20-30-40 Formülü maaşı ortaya çıkardı! Net: 11 bin 50 TL Brüt: 13 bin 10 TL! Tazminat ödemeleri, İşsizlik, 65 yaş...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Gerekirse ara zam yapmaktan geri durmayacaklarını açıklayan Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Temmuz ayında asgari ücretin değerlendirileceğini aktardı.