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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Hal böyle olunca gözler ÖTV indirimi hakkında alınacak kararlara çevrildi. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen 85 bin TL ile 130 bin TL arasında satışa sunulan araçlar için yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulama kararı getirilmişti. ÖTV indiriminden yararlanma hakkı bulunan vatandaşlar detayları sorguluyor. İşte, sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Giriş Tarihi: 08.07.2021 17:47
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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun araçları bulmaya çalışıyor. Diğer yandan ÖTV indirimi yönündeki beklenti sürüyor. ÖTV indirimi gelmesi halinde kimlerin yararlanacağı ise merak edilen başka unsur oluyor. Sektör temsilcilerinin ÖTV indirimi yönündeki beklentileri sonrasında gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Normalleşme sürecine geçilmesi, aşılanmanın artması, hem sıfır hem de ikinci el pazarında önemli bir düzelmeye sahne oldu ancak fiyatlar da artmaya devam ediyor. Bu durum da son dönemde yeni modellerden çok araçların fiyatlarının konuşmaların ana maddesi olmasını sağlıyor.

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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Haziran'ın son aylarındaki rahatlama ve temmuz ayının gelişi ile birlikte talep yeniden yükselirken, dövizin yükselişi ile birlikte yüzde 50'lik ÖTV diliminde çok az sayıda otomobil kaldı.

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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Hürriyet'in haberine göre, yerli üretim araçları teşvik etmek için düzenlenen matrah dilimlerinde yerli üretimlerin dahi bir kısmı yüksek dilimlerde kaldı. Bu konuya dur demek için ise sektör temsilcileri adımlarını hızlandırdı. Matrahta düzenleme talebi ile bakanlığın kapısını çaldı.

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Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

ÖTV MATRAHI DEĞİŞECEK Mİ?

Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasında ürettiği yeni modeli Bayon'un Çanakkale'de gerçekleştirilen test sürüşü organizasyonunda sorularımızı yanıtlayan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel modelin alt donanım paketlerini şu an için yüzde 50'lik dilimde tutabildiklerini vurgulayarak, "Ancak hem maliyetler hem de döviz kurunun değişkenliği ile fiyatlar artmaya devam ediyor. Matrah düzenlemesi şart. Biz de bu konuda görüşmelerimize devam ediyoruz. Özellikle ODD ve OSD üzerinden konunun sıkı takipçisiyiz. Çok kısa bir süre içerisinde matrah dilimlerinde yeni bir düzenleme olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.