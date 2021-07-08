Araba alacaklar dikkat! Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...

Sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyen vatandaşlar ÖTV indirimi hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile araç fiyatlarında büyük bir artış yaşanıyor. Hal böyle olunca gözler ÖTV indirimi hakkında alınacak kararlara çevrildi. 1.600 cc motor hacmini geçmeyen 85 bin TL ile 130 bin TL arasında satışa sunulan araçlar için yüzde 50, 130 bin TL üzerindekiler içinse yüzde 80 ÖTV uygulama kararı getirilmişti. ÖTV indiriminden yararlanma hakkı bulunan vatandaşlar detayları sorguluyor. İşte, sıfır araçlarda ÖTV indirimi olacak mı, var mı? 2021 ÖTV matrahı değişti mi? Fiyatlar...