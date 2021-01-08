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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan duyurdu! Aylık 500, 750 TL yardım yapılacak! Başvuru süresi uzatıldı... Bakan duyurdu! Aylık 500, 750 TL yardım yapılacak! Başvuru süresi uzatıldı...
Esnafa ödenecek kira desteği için süreç yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı. Koronavirüs salgınının ticari hayatı olmsuz yönde etkilememesi için ödenecek kira desteğinin son başvuru tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, kira yardımı başvuru detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 08.01.2021 19:19 Güncelleme Tarihi: 08.01.2021 19:19
Pandemi döneminde devlet tarafından yardım ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyİp Erdoğan tarafından açıklanan esnaf kira desteği için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 8 Ocak'ta son bulması beklenen kira yardımı başvuruları Bakanlık'tan gelen açıklamaya göre 11 Ocak saat 23:59'a kadar e devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Başvurular T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. İşte, kira yardımı başvuru şartları nelerdir?
GALERİ DEVAM EDİYOR KİRA DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Destek başvuruları 11 Ocak tarihine kadar alınmaya devam edecek. Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.
Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.
Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.
İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.
Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.
Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.