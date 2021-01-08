Bakan duyurdu! Aylık 500, 750 TL yardım yapılacak! Başvuru süresi uzatıldı...

Pandemi döneminde devlet tarafından yardım ödemeleri tüm hızıyla sürüyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyİp Erdoğan tarafından açıklanan esnaf kira desteği için başvuru süreci yakından takip ediliyor. 8 Ocak'ta son bulması beklenen kira yardımı başvuruları Bakanlık'tan gelen açıklamaya göre 11 Ocak saat 23:59'a kadar e devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Başvurular T.C. Kimlik Numarasının son hanesine göre alınacak. İşte, kira yardımı başvuru şartları nelerdir?