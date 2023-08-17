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Haberler Galeri 2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Emeklilik sistemine yönelik önemli reformlar, yaklaşan Meclis açılışıyla birlikte gündemin üst sıralarına yerleşiyor. Gelecek olan torba yasa, emeklilik alanında gerçekleştirilecek olan değişiklikleri içererek, prim düşürülmesi ve yaş şartı gibi konularda yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Ayrıca, emeklilik sürecine odaklanan bu reformlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi büyük adımlar da yer alıyor. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.08.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.08.2023 13:50
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2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Gözler ikinci torba yasa tasarısına çevrilmiş durumda. İkinci torba yasada nelerin yer alacağı merak konusu. Emekli ve memur çalışanları için beklenen yeni düzenlemelerin ne gibi değişiklikler getireceği ise dikkatle takip ediliyor. Peki 2. torba yasada neler yer alacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Emeklilik sistemini değiştirecek iki reform Meclis açılmasıyla gündeme gelecek.

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2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Prim düşürülmesi ve yaş şartıyla ilgili iki yenilik torba yasa ile hayatımıza girmiş olacak.

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2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Meclis'in açılmasıyla birlikte ikinci önemli torba yasa gündeme gelecek. Bu torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

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2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

BAĞ-KURLULARA MÜJDE

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.