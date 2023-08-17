2 yeni reform kapıda! 2. Torba Yasa ile emeklilik sistemi şekilleniyor! Yaş, prim, yıl şartı yeniden düzenlendi! Staj ve çıraklık, Bağkur affı...

Emeklilik sistemine yönelik önemli reformlar, yaklaşan Meclis açılışıyla birlikte gündemin üst sıralarına yerleşiyor. Gelecek olan torba yasa, emeklilik alanında gerçekleştirilecek olan değişiklikleri içererek, prim düşürülmesi ve yaş şartı gibi konularda yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Ayrıca, emeklilik sürecine odaklanan bu reformlar arasında Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması gibi büyük adımlar da yer alıyor. İşte detayları...