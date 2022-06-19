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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor
Son dakika haberine göre: Çalışma hayatında anneler gibi babaların da bazı hakları bulunuyor. İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar belli şartlarda erkeklere de sunuluyor. Söz konusu haklar ise erken emekliliği beraberinde getirdi. Çalışan babaları 2 yıl erken emekli eden durumları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında yazdı.