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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

Son dakika haberine göre: Çalışma hayatında anneler gibi babaların da bazı hakları bulunuyor. İzin, süt parası, erken emeklilik gibi avantajlar belli şartlarda erkeklere de sunuluyor. Söz konusu haklar ise erken emekliliği beraberinde getirdi. Çalışan babaları 2 yıl erken emekli eden durumları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem Yeni Asır'daki yazısında yazdı.

Giriş Tarihi: 19.06.2022 08:31
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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

İş hayatında babaların da anneler gibi birçok hakları bulunuyor. İzinden süt parasına, erken emeklilikten iş güvencesine kadar çok sayıda avantaj sağlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

Bugün babalar günü. Bu vesileyle tüm babaların ve baba adaylarının bu gününü kutluyorum. Aramızdan ayrılmış babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışma hayatına baktığımızda Türkiye'de erkeklerin oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. Son yıllarda kadınlar daha çok iş hayatına katılsa da hala ağırlık erkeklerde.

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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

Ancak izin ve diğer haklara baktığımızda erkeklerin haklarının kadınlara nazaran daha az olduğu görülüyor. Buna rağmen son yıllardaki yasal düzenlemelerle erkekler için de önemli avantajlar getirildi. Özellikle izinler konusunda değişiklikler yapıldı.

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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

EVLAT EDİNENLERE İMKAN
İşçi erkeklere; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde 5 gün ücretli izin veriliyor. Memur babaya eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine 10 gün babalık izni; kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine 7 gün izin veriliyor.

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Babaya erken emeklilik! Milyonlarca çalışan bu detayı bilmiyor

Memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni veriliyor.