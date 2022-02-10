10 Şubat 2022, Perşembe
Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...
Milyonlarca emekli maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından gözlerini promosyon ödemelerine çevirdi. Maaşlarda yaşanan artış sonrasında bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Yeni emeklilerde bu fırsattan yararlanabilecek. Diğer yandan 3 yıllık anlaşmaları sona eren emekliler diledikleri bankalarla yeni anlaşma yaparak promosyon ödemelerini alacak. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 1.500 ile 3.000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar bankaların teklifleri arasında kıyaslama yaparak en kazançlı tercihi yapmak istiyor. Sizler için güncel promosyon miktarlarını haberimizde derledik.
Giriş Tarihi: 10.02.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 19:31
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