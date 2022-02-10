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Haberler Galeri Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

Milyonlarca emekli maaş zam oranlarının açıklanmasının ardından gözlerini promosyon ödemelerine çevirdi. Maaşlarda yaşanan artış sonrasında bankalar promosyon miktarlarını güncelledi. Yeni emeklilerde bu fırsattan yararlanabilecek. Diğer yandan 3 yıllık anlaşmaları sona eren emekliler diledikleri bankalarla yeni anlaşma yaparak promosyon ödemelerini alacak. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 1.500 ile 3.000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar bankaların teklifleri arasında kıyaslama yaparak en kazançlı tercihi yapmak istiyor. Sizler için güncel promosyon miktarlarını haberimizde derledik.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 19:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 19:31
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Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir. SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında. Milyonlarca emekli 2022 yılında maaşlarına aldıkları zamla birlikte birçok kazanç elde edecek. İkramiye ödemelerinin yanında promosyon alacak emekliler ek gelirin sahibi olacak. Bilindiği üzere promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişkenlik gösterebiliyor. 750 ile 3.750 TL arasında gelir elde etme imkanı emeklieri bekliyor. Bankaların güncel promosyon miktarlarını sizler için haberimizde derledik. İşte, Akbank, İş Bankası, ING Bank, Ziraat Bankası promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bankaların bazı kampanyaları:

AKBANK: 28 Şubat'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre 1.750, 2.100, 2.500 lira ödüyor.

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Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

BURGAN BANK: Maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor.

DENİZBANK: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor.

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Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

ING

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarına göre 2.500 TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Emekli maaşını taşıyanlar ayrıca 5 emekli arkadaşını daha ING'li yaptığı taktirde, ek olarak 1.250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.

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Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

Ayrıca emekli maaşını 31 Ocak'a kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde yapacakları 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkanı sunuyor.