Az evvel duyuruldu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye maaş artı 3.750 TL ilave gelir! SGK anlaşmayı sağladı, ödemeler Şubat ayında...

FİBABANKA: Maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor.

GARANTİ BBVA: Maaşa göre 1.300, 1.650, 2.000 lira ödüyor. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 250 lira veriyor.

Ayrıca emekli maaşını 31 Ocak'a kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde yapacakları 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkanı sunuyor.

