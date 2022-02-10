10 Şubat 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre geçen yıl stajyer ve kursiyer genç sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Staj yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken, sadece sağlık sigortası değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alırken, yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen "Ulusal Staj Programı 2022" başvuruları da 31 Mart'a kadar sürecek. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2022 21:37 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 21:37
  • 1
  • 12
Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor. Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun. e-Devlet üzerinden başvuru yaparak... Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alınan Ulusal Staj Programı'na 135 binin üzerinde genç başvurdu, 90 binin üzerinde gence de staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretini devletten aldı. Program OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterilen programa gençlerin ilgisi, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı artıyor. Konu hakkında son gelişmeler haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Geçen yıl Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na alınan Ulusal Staj Programı'na 135 binin üzerinde genç başvurdu, 90 binin üzerinde gence de staj teklifi gönderildi. Staj yapacağı kurum ile irtibatlandırılan 45 bine yakın genç ilk ücretini devletten aldı. Program OECD tarafından üye ülkelere 2 yıl üst üste örnek gösterilen programa gençlerin ilgisi, kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı artıyor.

  • 3
  • 12
Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Programa başvurular için kariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden 31 Mart'a kadar devam edecek. Program, gençlerin iş yaşamını mezun olmadan önce deneyimleme, başarılı olacakları alanları yakından tanıma, sahip oldukları teorik bilgi, becerileri sahada uygulama imkânı sağlanarak bireysel gelişimlerine destek veriyor.

  • 4
  • 12
Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

STAJA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa; ön lisans, lisans, yüksek lisans eğitimine ülkemizde devam eden gençlerin yanı sıra lisans, lisansüstü eğitimine yurt dışında devam eden Türk vatandaşı ve mavi kart sahibi gençlerimiz de başvurabiliyor. Organize Sanayi Bölgelerindeki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencileri de bu yıl başvuru yapabilecek. KOBİ'lerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağına ulaşması kolaylaşacak.

  • 5
  • 12
Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

AYLIK 1275 LİRA ÜCRET

Staja başlayan tüm öğrencilerin yasal hakları gözetilerek, sigorta ve staj ücretleri Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında ödenecek. Yirmi ve üzerinde personel çalıştıran asgari ücretin yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran işyerinde yüzde 15'inden aşağı ücret ödenemiyor. Bu yıl asgari ücret 4253 liraya çıkarken yirminin üzerinde personel çalışan işletmelerde stajyerlere ödenecek tutar da 1275 lira olacak. Yirminin altında personelin çalıştığı işletmeler de bu tutar 637 lira olarak ödenecek.