Ayda 1.275 TL hesaplara yatıyor! Son gün belli oldu, elinizi çabuk tutun! e-Devlet üzerinden başvuru yaparak...

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre geçen yıl stajyer ve kursiyer genç sayısı 1 milyon 440 bini geçti. Staj yapan gençlerin mezun olduktan sonra işgücüne katılımı teşvik edilirken, sadece sağlık sigortası değil emeklilik sigorta priminin de başlatılması konusunda adım atılacak. Bu yıl staj yapan gençler mesleğe ilk adımda 1275 lira harçlık alırken, yirminin altında çalışanı olan işletmede bu tutarın 850 lirasını devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nce yürütülen "Ulusal Staj Programı 2022" başvuruları da 31 Mart'a kadar sürecek. Konu hakkında gelişmeleri haberimizde derledik...