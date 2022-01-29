Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ İstanbul başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamada 15 projede taksit ödemelerinin 604 liradan başlayacağı duyurularak, İstanbul projeleri için de detaylar açıklandı. Buna göre, İstanbul Ümraniye ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü bildirilirken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsanın satışa çıkacağı açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? TOKİ projeleri başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...