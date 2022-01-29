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Haberler Galeri Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler

Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL'den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ İstanbul başvuruları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TOKİ tarafından yapılan açıklamada 15 projede taksit ödemelerinin 604 liradan başlayacağı duyurularak, İstanbul projeleri için de detaylar açıklandı. Buna göre, İstanbul Ümraniye ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü bildirilirken, Başakşehir, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçelerinde ise toplam 30 arsanın satışa çıkacağı açıklandı. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? TOKİ projeleri başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.01.2022 11:51
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Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL’den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından birçok ilde yeni projeler hayata geçiriliyor. 11 ilde 15 proje yapılacağını bildiren TOKİ, İstanbul için de beklenen haberi duyurdu. İstanbul Şerifali ve Güngören'de 3 proje için ihale çalışmalarının yürütüldüğü öğrenildi. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? TOKİ projeleri başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL’den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ BAŞVURU NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul Ataşehir ve Güngören ilçesinde toplam 3 projeye başlayacak. Bunlardan 2'si Ataşehir Şerifali'de yer alıyor. Ataşehir Şerifali Çiftliği GÖB Alanı'ndaki 2. etap projesi kapsamında 718 konut ve 70 dükkanın inşaatı için ihaleye çıkılacak. İhale 16 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

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Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL’den başlıyor! İşte o projeler

Aynı bölgede 3. etap projesi kapsamında ise 211 konut ile 23 dükkanın inşaatı için ihale gerçekleştirilecek. Bu ihale ise 21 Şubat'ta yapılacak.

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Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL’den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ'nin ihaleye çıkacağı diğer bir ilçe olan Güngören'de ise Gençosman mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında çalışmalar yapılacak. Buradaki ihale 8 Mart'ta gerçekleşecek. Sonucunda 300 konut ve 10 dükkan inşa edilecek.

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Tarih açıklandı! TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman? 15 projede taksit ödemeleri 604 TL’den başlıyor! İşte o projeler

TOKİ 15 PROJE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

TOKİ 11 ilde 15 projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Taksit ödemelerinin 604 TL'den başlayacağı projelerin başvuru tarihleri belli oldu. İşte o projeler:

İşte o projeler: