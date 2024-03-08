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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte işten çıkarılan çalışanlar için aynı iş yerinde tekrar işe başlama ve belirli şartlar altında tazminat alma hakkı güvence altına alındı. Yeni düzenlemeler, işçilerin iş güvencesini artırırken aynı zamanda işverenler için daha şeffaf bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler sayesinde, işten çıkarılan bir çalışan belirli koşullar altında aynı iş yerine geri dönebilme imkanına sahip olacak.

Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:23
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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

Günümüz iş hayatında çalışanların karşılaşabileceği zorluklardan biri de işten çıkarılmaktır. Ancak, bazı durumlarda işten çıkarılan çalışanlar, belirli şartlar altında işlerine geri dönebilme hakkına sahiptir. Bu hakkın temeli, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde yatmaktadır. İşe geri dönüş hakkı, çalışanların korunması açısından önemli bir güvencedir ve bu sürecin nasıl işlediğine dair bilgi sahibi olmak her çalışanın hakkıdır.

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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

İşe Geri Dönüş Hakkının Koşulları

İşe geri dönüş hakkından faydalanabilmek için yerine getirilmesi gereken temel koşullar vardır. Bu koşulların sağlanması, işçinin işine geri dönme talebinin geçerliliği için zorunludur:

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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

📌Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İşçinin, sigortalı olarak çalıştığı ve belirsiz süreli bir iş sözleşmesine sahip olması gerekmektedir.

📌En Az 6 Ay Çalışma Süresi: Çalışanın, aynı işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmış olması şarttır. Bu süre içerisinde deneme süresi de dahildir.

📌Minimum 30 İşçi Çalıştıran İşyeri: İşyerinin en az 30 işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir. İşverenin birden fazla işletmesi varsa, bu işletmelerde toplam çalışan sayısının 30'a ulaşması yeterlidir.

📌Sebepsiz İşten Çıkartılma: İşçinin işten çıkarılma sebebinin, işveren tarafından yasal bir gerekçeye dayandırılmaması gerekmektedir.

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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

Süreç ve Süreler

İşten çıkarıldıktan sonra işe geri dönüş talebinde bulunma süreci belirli adımları içerir:

📌Arabulucuya Başvuru: İşçi, işten çıkarıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde arabulucuya başvurarak işe geri dönüş talebinde bulunabilir. Bu süre hak düşürücüdür ve kaçırılması halinde işe geri dönüş hakkı kaybedilir.

📌Mahkeme Süreci: Arabuluculuk aşamasında anlaşmaya varılamaması durumunda, işçinin iş mahkemesine dava açması gerekmektedir. Dava, arabuluculuk aşamasının sona ermesinden itibaren 2 hafta içinde açılmalıdır.

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Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

Tazminat Hakları

İşe geri dönüş hakkı kullanılarak işe iade edilen çalışanlar, belirli tazminat haklarına da sahiptir:

📌Çalışılmayan Süre İçin Tazminat: İşe geri dönüş kararı alınması durumunda, işçiye çalışmadığı süre için en fazla 4 aylık maaş tutarında tazminat ödenir.

📌İşe Başlatmama Tazminatı: İşveren, mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmazsa, işçiye 8 maaş tutarında tazminat ödeme hakkı doğar.

📌Kıdem Tazminatı: İşçinin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her çalışma yılı için 1 brüt maaş tutarında kıdem tazminatı ödenir.