Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

08 Mart 2024, Cuma
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Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte işten çıkarılan çalışanlar için aynı iş yerinde tekrar işe başlama ve belirli şartlar altında tazminat alma hakkı güvence altına alındı. Yeni düzenlemeler, işçilerin iş güvencesini artırırken aynı zamanda işverenler için daha şeffaf bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor. Bu düzenlemeler sayesinde, işten çıkarılan bir çalışan belirli koşullar altında aynı iş yerine geri dönebilme imkanına sahip olacak.
Giriş Tarihi: 08.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:23
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