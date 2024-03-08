Şartları Sağlayanlara 8 Maaş! SGK Uzmanı Açıkladı! Kaçırmayın: 1999-2021 Arası ve Sonrası İşe Girenlere...

📌Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi: İşçinin, sigortalı olarak çalıştığı ve belirsiz süreli bir iş sözleşmesine sahip olması gerekmektedir.

📌En Az 6 Ay Çalışma Süresi: Çalışanın, aynı işyerinde en az 6 ay süreyle çalışmış olması şarttır. Bu süre içerisinde deneme süresi de dahildir.

📌Minimum 30 İşçi Çalıştıran İşyeri: İşyerinin en az 30 işçi çalıştırıyor olması gerekmektedir. İşverenin birden fazla işletmesi varsa, bu işletmelerde toplam çalışan sayısının 30'a ulaşması yeterlidir.

📌Sebepsiz İşten Çıkartılma: İşçinin işten çıkarılma sebebinin, işveren tarafından yasal bir gerekçeye dayandırılmaması gerekmektedir.