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Haberler Galeri Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! 4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi!

Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! 4A 4B 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi!

4A, 4B, 4C emeklisine 2'li ikramiye müjdesi geldi. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda 2 kere yapılan bu ödemelere dair detaylar merak ediliyor. Bu sene milyonlarca EYT'linin de yararlanacağı bayram ikramiyesinin artıp artmayacağı öğrenilmeye çalışılıyor. Peki 2023'te emekli ikramiyesi artacak mı? Kaç tl, ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 08:41 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 08:43
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4A 4B 4C emeklisine 2’li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin hesabına o tarihte geçecek!

Her yıl yılda iki kez emekli ve SGK tarafından belirlenen kişilere ikramiye ödemesi gerçekleştiriliyor. 2023 yılının gelmesiyle birlikte ikramiye miktarları merak konusu oldu. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatar? 2023 emekli ikramiyesi ne kadar? SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı ve bu yıl milyonlarca EYT emeklisinin yaralanacağı bayram ikramiyelerine dair detaylar haberimizde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4A 4B 4C emeklisine 2’li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin hesabına o tarihte geçecek!

Emekliler 2023'te karşılıksız 2.200 TL ödeme alacak. SGK-SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklisi, yılda iki sefer toplam 2.200 TL almaya hak kazanacak.

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4A 4B 4C emeklisine 2’li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin hesabına o tarihte geçecek!

EMEKİLİLERE ZAM+ EK ÖDEME

Yeni yılın ilk günlerinde yapılacak zammın yanı sıra, promosyon ödemeleri güncellenen emekliler için bir ek ödeme daha var.

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4A 4B 4C emeklisine 2’li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin hesabına o tarihte geçecek!

BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Herhangi bir başvuru şartı olmadan, hesaplara otomatik yatacak ek ödemeden sadece emekliler değil devletten maaş alan bazı kişiler de faydalanabilecek.

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4A 4B 4C emeklisine 2’li ikramiye müjdesi! Totalde tam 2.200 TL toplu para alacaksınız! SSK, BAĞ-KUR, EYT’linin hesabına o tarihte geçecek!

2023 YILINDA 2 KEZ VERİLECEK!

2023 boyunca 2 kez verilecek bu ödeme iki taksit halinde ödenecek.