10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.