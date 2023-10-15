15 Ekim 2023, Pazar
10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...
Malulen emekli olma şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenir ve kişinin sağlık durumu ile çalışma geçmişi gibi faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini tamamen veya büyük ölçüde kaybettiği durumlar için geçerli bir seçenektir. İşte erken emeklilik süreci hakkında önemli detaylar...
Giriş Tarihi: 15.10.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 20:25
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