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Haberler Galeri 10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

Malulen emekli olma şartları, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenir ve kişinin sağlık durumu ile çalışma geçmişi gibi faktörlere dayanır. Malulen emeklilik, kişinin çalışma kapasitesini tamamen veya büyük ölçüde kaybettiği durumlar için geçerli bir seçenektir. İşte erken emeklilik süreci hakkında önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 15.10.2023 20:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 20:25
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10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

Türkiye'de emekli olma süreçleri, kişilerin yaş ve prim günleri gibi faktörlere dayanırken, malulen emekli olma şartları diğer emeklilik türlerinden farklıdır. Malulen emekli olabilmek için, belirli bir çalışma süresini tamamlamış olmak gereklidir. Bu süre, Türkiye'nin sigorta sistemi göz önüne alındığında genellikle en az 10 yıl olarak belirlenmiştir. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI:

Çalışma Süresi: Malulen emekli olmak isteyen kişiler, sigorta sistemleri fark etmeksizin en az 10 yıl süreyle çalışmış olmalıdır.

Prim Gün Sayısı: 10 yıl içerisinde en az 1800 prim günü tamamlanmalıdır.

Sağlık Durumu: Sigortalı çalışanın malulen emekli olabilmesi için sağlık kurumlarından alınacak bir raporla işgücü kaybının en az yüzde 60 oranında olduğu tespit edilmelidir. Bu durum, çalışanın işe başlama tarihinden sonra meydana gelmelidir.

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10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

İş Kazası veya Meslek Hastalığı: İş kazası yaşayan veya meslek hastalığına yakalanan kişiler, bu durumlarını ispatladıktan sonra malulen emeklilik hakkı kazanabilirler. Heyete girilerek kayıp oranı belirlenir ve %60 veya daha fazla kayıp olanlar malulen emeklilik hakkını elde edebilirler.

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10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

%40 Malullük Raporu: %40 ve üzeri malullük raporuna sahip olan kişiler, diğer malulen emekli olma şartlarını sağladıkları takdirde yaş şartına tabi olmazlar.

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10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...

Malulen Emeklilik Yaşı:

Malulen emekli olabilmek için yaş şartı bulunmamaktadır. Malulen emekli olmak isteyen kişiler için yaş sınırı geçerli değildir. Önemli olan, çalışanın işgücü kaybının en az yüzde 60 olacak şekilde tespit edilmesi, 10 yıl süreyle sigortalı olarak çalışmış olması ve 1800 prim ödeme gününü tamamlamış olmasıdır. Ayrıca, malulen emeklilik için prim borcu bulunmamalıdır.