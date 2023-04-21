20-25 Nisan market indirimli ürün listesi! A101, BİM, TARIM KREDİ bayram şenliği başladı!

Market bayram indirimleri araştırılan konular arasında yer alıyor. A101, BİM, Tarım Kredi gibi zincir marketlerin indirimli ürünleri araştırılıyor. Tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, bebek bezi, sucuk gibi bir çok üründe dev indirimler. Peki Tarım Kredi indirimlerinde neler var? A101 bayram indirimli ürün listesi geldi mi? İşte market indirim katalogları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.04.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2023 08:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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