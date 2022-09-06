CEO gibi dadılar! İstekleri pes dedirtti | Özel şoförlü araba, business sınıfında bilet
Son dakika haberine göre Filipinliler, Özbekler, Türkmenler derken şimdi de 'Profesyonel Türk Dadı' furyası başladı. Üniversite eğitimi olmayan dadıların maaşları tecrübelerine göre 30-50 bin TL arasında değişiyor.
Giriş Tarihi: 06.09.2022
06:57 Güncelleme Tarihi: 06.09.2022
09:06
Filipinliler, Özbekler, Türkmenler derken şimdi de neredeyse bir müdür, bir CEO kadar maaş isteyen 'profesyonel Türk dadılar' ortaya çıktı. Özellikle büyük kentlerde sosyetik ve zengin aileler arasında dadı furyası yaşanıyor.
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Evde sadece çocuğun bakım ve ihtiyaçlarıyla ilgilenen bu dadıların ücreti yabancı dadılardan daha fazla. Aileler sıra dışı dadılara aylık 30 bin ila 50 bin TL arasında ücret ödüyor.
DADILAR CEO KADAR MAAŞ İSTİYOR / VİDEO
3 YAŞA KADAR BAKIYOR Herhangi bir ünivesite eğitimi almamasına rağmen sadece tecrübeli oldukları için ailelerin tercih ettiği profesyonel Türk dadılar, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırıyor.
Bir gün içerisinde çocuğun tüm eylemlerini tek tek not düşerek gelişimi anbean takip ediyor. Sadece çocukları değil aynı zamanda aileleri de eğiten dadılar, anne ve babalara çocuk eğitimleriyle ilgili özel dersler veriyor.
BUSINESS ŞARTI Dadılar sadece yüksek maaşlarıyla dikkat çekmiyor. Aynı zamanda adeta bir şirket CEO'su gibi işe girecekleri evlerde ailelerle pazarlığa oturup, belirli şartlar sunuyor. Toplu taşıma kullanmayan dadılar, özel şoförlü araçlarla gezmeyi istiyor. Lüks seyahat tutkunu olan dadılar, uçak yolculuklarını da sadece 'business sınıf'ta yapıyor.