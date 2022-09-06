CEO gibi dadılar! İstekleri pes dedirtti | Özel şoförlü araba, business sınıfında bilet

3 YAŞA KADAR BAKIYOR

Herhangi bir ünivesite eğitimi almamasına rağmen sadece tecrübeli oldukları için ailelerin tercih ettiği profesyonel Türk dadılar, yeni doğan bebeklere 3 yaşına kadar; uyku, beslenme, davranış gelişimi ve tuvalet alışkanlığı kazandırıyor.