Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi sebebiyle emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Bu gelişmelerin adından maaşların hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödeme takvimine ilişkin detayları duyurdu. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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