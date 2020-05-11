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Haberler Galeri Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yaklaşık 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren müjdeli haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve Ramazan Bayramı'nın 24-25-26 Mayıs'a denk gelmesi sebebiyle emekli maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Bu gelişmelerin adından maaşların hangi tarihte yatırılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödeme takvimine ilişkin detayları duyurdu. Peki, 2020 SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.05.2020 11:07 Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 11:18
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Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

Son dakika... Emekli maaşı ne zaman yatacak? Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri erkene çekilerek Nisan ayında verilmişti. İkinci müjdeli haber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını duyurdu. Peki, 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte emekli maaşı ödeme takvimi...

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Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaşları 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak SSK'lılar 15-20 Mayıs arasında, Bağ-Kurlular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

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Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

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Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.

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Son dakika: Emeklilerin maaş ödeme takvimi belli oldu! 2020 SGK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak?

TEMMUZ ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.