ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, banka ATM'lerinde yeniden gram altın satışlarının başlamasına yönelik değerlendirmede bulundu. Tüketicilerin ATM'den gram altın alabilmesi için ilgili bankanın müşterisi olması gerektiğini belirten Memiş, "Bankalarda 200-250 lira makas aralığı varken Kapalıçarşı'da bu oran 50 lira seviyesinde. Yatırımcıların bu makas aralığını göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın satışlarının yeniden banka ATM'lerinde başlamasını A Haber canlı yayınında yorumladı. Yeniden devreye alınan uygulamanın düğün ve nişan gibi durumlarda acil altın ihtiyacını karşılamak isteyenler için önemli olduğunu aktaran Memiş, "Tabii tüketicinin o bankanın müşterisi olması gerekiyor" bilgisini paylaştı. GRAM ALTIN ATM'DEN ALINIR MI? YENİ SİSTEMİN DETAYLARI

Fed'in faiz kararının piyasalar üzerindeki olası etkisine değinen Memiş, "Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonunda en az iki kez faiz indirimi yapacak olan bir Fed piyasada fiyatlanıyor. 25-25 toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından artık kesin gözüyle bakılıyor" şeklinde konuştu.

"ONS ALTIN 4000 DOLAR SEVİYESİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR" Jeopolitik gerilimlerin ve faiz beklentilerinin altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ifade eden Memiş, "Dün tepki alımıyla 4100 dolar seviyesine kadar yükselen ons altının şu anda 4048 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Teknik olarak kısa vadede 4000-4200 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

Petrol piyasasındaki dalgalanmanın altını da etkilediğini belirten uzman isim, "ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün farklı ve tutarsız açıklamalar yapıyor olması piyasaları belirsizliğe itmeye devam ediyor. Savaşın sürmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar olacaktır. Bu ortamda ons altın kendine bir yön bulamıyor ancak 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabası oldukça önemli" değerlendirmesini yaptı.