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ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti

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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, banka ATM'lerinde yeniden gram altın satışlarının başlamasına yönelik değerlendirmede bulundu. Tüketicilerin ATM'den gram altın alabilmesi için ilgili bankanın müşterisi olması gerektiğini belirten Memiş, "Bankalarda 200-250 lira makas aralığı varken Kapalıçarşı'da bu oran 50 lira seviyesinde. Yatırımcıların bu makas aralığını göz önünde bulundurması gerekiyor" dedi.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 1

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın satışlarının yeniden banka ATM'lerinde başlamasını A Haber canlı yayınında yorumladı. Yeniden devreye alınan uygulamanın düğün ve nişan gibi durumlarda acil altın ihtiyacını karşılamak isteyenler için önemli olduğunu aktaran Memiş, "Tabii tüketicinin o bankanın müşterisi olması gerekiyor" bilgisini paylaştı.

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ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 2

Fed'in faiz kararının piyasalar üzerindeki olası etkisine değinen Memiş, "Piyasaların genel kanısı faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönünde. Ancak yıl sonunda en az iki kez faiz indirimi yapacak olan bir Fed piyasada fiyatlanıyor. 25-25 toplamda 50 baz puanlık faiz indirimi piyasalar tarafından artık kesin gözüyle bakılıyor" şeklinde konuştu.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 3

"ONS ALTIN 4000 DOLAR SEVİYESİNDE TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

Jeopolitik gerilimlerin ve faiz beklentilerinin altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini ifade eden Memiş, "Dün tepki alımıyla 4100 dolar seviyesine kadar yükselen ons altının şu anda 4048 dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Teknik olarak kısa vadede 4000-4200 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 4

Petrol piyasasındaki dalgalanmanın altını da etkilediğini belirten uzman isim, "ABD Başkanı Donald Trump'ın her gün farklı ve tutarsız açıklamalar yapıyor olması piyasaları belirsizliğe itmeye devam ediyor. Savaşın sürmesi durumunda Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar olacaktır. Bu ortamda ons altın kendine bir yön bulamıyor ancak 4000 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabası oldukça önemli" değerlendirmesini yaptı.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 5

"PİYASALARDAKİ MANİPÜLASYON FİYATLAMASI DEVAM EDİYOR"

Gram altın yatırımcısının ekran fiyatlarından ziyade Kapalıçarşı piyasasını takip etmesi gerektiğini hatırlatan İslam Memiş, "Gram altın TL fiyatı şu an Kapalıçarşı piyasasında 6160 lira seviyesinde. Burada 6000-6200 lira aralığını teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 6

Yatırımcılara stratejik uyarılarda bulunan Memiş, "Piyasalardaki manipülasyon fiyatlaması devam ediyor. Yatırımcıların kısa vadeli işlemlerden uzak durması, birikimlerini çeşitlendirmesi ve uzun vadeli bir portföy oluşturması gerekiyor" diye konuştu.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 7

"BANKALARDA 200-250 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR"

Modern teknolojinin getirdiği imkanlarla altın satışında yeni bir döneme girildiğini belirten Memiş, "Geçmiş yıllarda banka ATM'lerinden gram altın satışı vardı ancak dolandırıcılar nedeniyle kötü bir tecrübe yaşanmıştı. Şimdi bu sistemi güncellediler. Tekrar korunaklı bir paketle, güvenli bir şekilde satışa sunmaya başlıyorlar" bilgisini verdi.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 8

Bu sistemin özellikle acil ihtiyaçlar için büyük kolaylık sağlayacağını belirten Memiş, "Düğün ve nişan için acil altın ihtiyacı olanlar ATM'den bu ihtiyaçlarını giderebilecek. Tabii tüketicinin o bankanın müşterisi olması gerekiyor" dedi.

ATM'den gram altın alımında kritik uyarı! İslam Memiş makas farkına dikkat çekti 9

Banka ve piyasa arasındaki fiyat farkına da dikkat çeken uzman, "Bankalarda 200-250 lira makas aralığı varken Kapalıçarşı'da bu oran 50 lira seviyesinde. Yatırımcıların bu makas aralığını göz önünde bulundurması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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