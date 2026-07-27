Altın fiyatlarında Trump rüzgarı! İslam Memiş uyardı, her şey bir anda değişebilir

Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının altın fiyatlarında olumlu etki uyandırdığını söyledi. Bu nedenle rüzgarın her an tersine dönebileceğini belirten Memiş, "Ons altını 4000-4200 dolar aralığında, gram altını ise 6000-6500 lira aralığında takip etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıları erteleme kararı alması değerli metal fiyatlarına olumlu yönde yansıdı. Finans Analisti İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendirdi. PİYASALARDA YENİ HAFTA: ALTINDA SON DURUM NE?

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ALTIN FİYATLARINA YANSIDI Hafta sonu gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu bir nebze düşürdüğünü belirten Memiş, "Hafta sonu yine ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları biraz daha olumlu yöndeydi. Saldırıyı erteledim dedi ve dolayısıyla petrol fiyatlarında sert düşüşler gördük. Brent petrolün varil fiyatı 87 dolar seviyesine kadar geriledi, yüzde 6,5 civarında bir geri çekilme oldu" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarındaki bu düşüşün diğer varlıkları desteklediğini vurgulayan Finans Analisti, "Bu durum petrol karşısındaki bütün varlıkların yükselişine neden oldu. Altının gram ve ons fiyatı yüzde 1 yükselişle haftaya başladı" dedi.

"TRUMP'IN AÇIKLAMALARI RÜZGARI TERSİNE ÇEVİREBİLİR" Altın piyasasındaki güncel rakamları paylaşan İslam Memiş, "Uluslararası piyasalarda ons altın 4050 dolar seviyesinden geçen haftayı tamamlamıştı. 4100 dolar seviyesini gördü, şu anda 4090 dolar seviyesinde. Gram altın TL fiyatı ise şu anda 6230 lira, Kapalıçarşı piyasasında ise 6275 lira seviyesini görmüştü" şeklinde konuştu.