Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre 2 yıl ekilmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiralanacak.