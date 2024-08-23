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Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. İki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlanacak. Arazinin bulunduğu yerde ikamet edenlere öncelik verilecek. Kiracı sözleşmeye aykırı davranırsa bir sonraki yıl kiralama yapamayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:54
Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre 2 yıl ekilmeyen tarım arazileri bakanlık tarafından kiralanacak.

Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla bakanlıkça sezonluk olarak kiraya verilecek.

Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Kiraya verilecek arazilerin tespiti amacıyla il veya ilçe müdürlüğü bünyesinde Arazi Tespit Komisyonu oluşturulacak.

Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Komisyon tarafından yapılan kontrol sürecinin tamamlanmasının ardından, ekonomik bütünlüğü sağlayan parseller ve ekonomik bütünlük kapsamı dışında kalıp ekonomik tarımsal üretim yapılacağı değerlendirilen parseller tespit edilecek.

Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar

Kiralama çalışmaları kapsamında 2024 ve 2025 üretim yıllarına ait işlenmeyen tarım arazileri tespit edilerek 2025'in son çeyreğinde ilk kiralamanın yapılması planlanacak.