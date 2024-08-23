23 Ağustos 2024, Cuma
Atıl kalan tarım arazileri kiraya veriliyor! Tarih belli oldu | İşte detaylar
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlüğe girdi. İki yıl ekilmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına önümüzdeki yılın son çeyreğinde başlanacak. Arazinin bulunduğu yerde ikamet edenlere öncelik verilecek. Kiracı sözleşmeye aykırı davranırsa bir sonraki yıl kiralama yapamayacak.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:54