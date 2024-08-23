2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?

Net asgari ücret 2023 yılına yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesinden başlamış, Temmuz 2023'te yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor.