23 Ağustos 2024, Cuma
2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar
İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2025 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari ücret için zam oranı Aralık ayında belirlenecek ancak hazırlıklar önceden başlayacak. Çalışmalarda enflasyon verileri dikkate alınırken, çalışanların ve işverenlerin talepleri de değerlendirilecek. Yeni yılda yüzde 49 oranında artış yapılarak net 17 bin 2 TL olan asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Peki şimdiden hangi oranlar konuşuluyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:38