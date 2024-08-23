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Haberler Galeri 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

İşsizinden, çalışanına, ev kadınından Bağ-Kur'luya kadar hemen herkesi ilgilendiren asgari ücret, 2025 yılı için yeniden belirlenecek. Asgari ücret için zam oranı Aralık ayında belirlenecek ancak hazırlıklar önceden başlayacak. Çalışmalarda enflasyon verileri dikkate alınırken, çalışanların ve işverenlerin talepleri de değerlendirilecek. Yeni yılda yüzde 49 oranında artış yapılarak net 17 bin 2 TL olan asgari ücrete ne kadar zam gelecek? Peki şimdiden hangi oranlar konuşuluyor? İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:38
2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

Doğrudan 8 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılında geçerli olacak olan asgari ücret aralık ayında belli olacak.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

TOPLANTI ARALIK'TA!
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayı başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu toplantıya çağıracak. Ay boyunca yapılacak toplantılar sonucunda 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret belirlenecek.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

TARAFLARIN TALEPLERİNE BAKILACAK
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek. Yeni asgari ücret için toplantılar Aralık ayında başlasa da öncesinde bir hazırlık safhası olacak. Hem işçi hem işveren tarafı verileri ve beklentileri değerlendirip taleplerini, tekliflerini belirleyecek.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMUŞTU?
Net asgari ücret 2023 yılına yüzde 54.7 artış ile 8 bin 506 lira seviyesinden başlamış, Temmuz 2023'te yüzde 34'lük ara zam ile 11 bin 402 liraya, Ocak 2024'te de yüzde 49.11 artış ile 17 bin 2 liraya çıkmıştı. Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılmadı. Bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren asgari ücret yıl sonuna kadar uygulanacak. Bu nedenle yeni asgari ücret için enflasyonu aşan bir artış beklentileri bulunuyor.

2025 asgari ücret ne kadar olacak? 4 formül tek zam masada | İşte konuşulan oranlar

MEVCUT ASGARİ ÜCRET
Net: 17.002,12 TL
Brüt: 20.002,50
İşverene maliyeti: 23.502,94 TL