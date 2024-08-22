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Haberler Galeri Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanması sonrası, ücretli kesim gözlerini yıl sonuna çevirdi. Ara zam yapılmayacağının duyurulması sonrası, asgari ücret için gözler yıl sonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine göre Ocak 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ocakta ne kadar artacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:24
Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanması, gözleri yıl sonuna çevirdi. Çalışan kesim, yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk zamla net 17 bin 2 TL'ye ulaşan asgari ücrette, Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmadı. Şimdi ise Ocak 2025'teki zammın detayları konuşuluyor. İşte kuruşu kuruşuna tüm oranlar...

Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Enflasyon Beklentileri ve Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası'nın enflasyon raporuna göre, yıl sonu enflasyonunun yüzde 38 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılı sonunda ise enflasyonun yüzde 14 seviyesine gerileyeceği tahmin ediliyor. Peki, Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı, gerçekleşen enflasyona mı yoksa hedeflenen enflasyona mı göre belirlenecek?

Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

İşletmeler Ara Zam Yapıyor mu?

Asgari ücrete yıl ortasında ara zam yapılmamasına rağmen, bazı işletmeler kendi inisiyatifleriyle çalışanlarına ara zam yapma yoluna gitti. Bu durum, yıl sonu zam beklentilerini de şekillendiriyor.

Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Yıl Sonu Enflasyon Hedefi: Yüzde 40 Seviyesinde

Uzmanlar, yıl sonu enflasyonunun yüzde 40 civarında gerçekleşmesini bekliyor. Temmuz ayı itibarıyla enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti.

Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Ağustos ve sonrası için de yüzde 2-2.5 civarında bir aylık enflasyon artışı bekleniyor. Bu durumda, yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 40 olarak öngörülüyor.