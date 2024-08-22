22 Ağustos 2024, Perşembe
Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...
Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanması sonrası, ücretli kesim gözlerini yıl sonuna çevirdi. Ara zam yapılmayacağının duyurulması sonrası, asgari ücret için gözler yıl sonuna çevrildi. Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine göre Ocak 2025'te asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, asgari ücrete ocakta ne kadar artacak? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 11:24