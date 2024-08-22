Asgari Ücrete 25.000 TL ayarı! Yıl sonunda %40+refah payı ile maaşlar artacak! 5 aylık enflasyonla...

Asgari ücrete ara zam yapılmayacağının açıklanması, gözleri yıl sonuna çevirdi. Çalışan kesim, yıl sonu yaklaştıkça asgari ücrete yapılacak zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Ocak ayında yapılan yüzde 49'luk zamla net 17 bin 2 TL'ye ulaşan asgari ücrette, Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmadı. Şimdi ise Ocak 2025'teki zammın detayları konuşuluyor. İşte kuruşu kuruşuna tüm oranlar...