e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte bölge bazında il il konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ 7. etap kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Başvuruda bulunanlar ise "TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!