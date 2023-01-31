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Haberler Galeri e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ediyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte bölge bazında il il konutlar sahiplerini buluyor. TOKİ 7. etap kura takvimi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Başvuruda bulunanlar ise "TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi!

Giriş Tarihi: 31.01.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 08:37
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e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı başvuruda bulunan binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Aydın ve Balıkesir'le devam ediyor. Kura sonuçları isim listesini öğrenmek isteyenler, "TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ E-DEVLET KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

TOKİ KURA CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekilişleri canlı yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişleri YouTube'da yayınlanıyor. TOKİ kura çekilişlerini TOKİ Youtube sayfasından takip edebilirsiniz.

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e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

28 OCAK-8 ŞUBAT 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ kura takvimi 7. etap tarihleri açıklandı. 28 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar ile 12 ilde toplam 36 bin 568 konutun hak sahibi belirlenecek.

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e-Devlet TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır? TOKİ İlk Evim KURA SONUÇLARI nereden öğrenilir?

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut