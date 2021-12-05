13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Asgari ücret zammının belirlenmesine çok az bir süre kala 13 milyon emeklinin maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Emekliler yeni yılda belirlenen enflasyon oranında zam alacak. Ancak artan enflasyon ve döviz kurları karşısında en düşük 1500 lira olan emekli aylığının artırılması talebi gündeme geldi. Emeklilere seyyanen zam gündemde konuşulan konulardan birisi oluyor. İşte; milyonlarca kişinin zammının ne kadar olacağına ilişkin merak edilen son bilgiler!