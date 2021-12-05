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Haberler Galeri 13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Asgari ücret zammının belirlenmesine çok az bir süre kala 13 milyon emeklinin maaşının ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Emekliler yeni yılda belirlenen enflasyon oranında zam alacak. Ancak artan enflasyon ve döviz kurları karşısında en düşük 1500 lira olan emekli aylığının artırılması talebi gündeme geldi. Emeklilere seyyanen zam gündemde konuşulan konulardan birisi oluyor. İşte; milyonlarca kişinin zammının ne kadar olacağına ilişkin merak edilen son bilgiler!

Giriş Tarihi: 05.12.2021 12:04 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 12:04
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13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

2022'de emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Asgari ücret zammıyla birlikte emekli maaşlarının yükseltilmesi talepleri de dillendirilmeye başlandı. En düşük emekli maaşı şu anda 1.500 TL olarak belirlenmiş durumda. Ancak farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmelerle emeklinin aylıklarına da zam bekleniyor. Peki; emeklilere seyyanen zam gelecek mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına iyileştirme yapılması talebinde bulundu.

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13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Emekli aylıklarının enflasyon ve artan döviz kurları karşısında eridiğini belirten Ergün, şunları kaydetti: "TÜİK rakamlarını gerçekçi bulmamakla birlikte bu rakamları bile baz aldığımızda en düşük emekli aylığındaki alım gücü erimesi yüzde 10,47 düzeyinde.

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13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Yani temmuzdan bu yana 1500 lira olan en düşük emekli aylığının alım gücü 150 liradan fazla azaldı. Aylıklardaki bu alım gücü erimesi ilerleyen süreçte daha da artacak gibi görünüyor."

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13 milyon emeklinin maaşına iyileştirme talebi! Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…

Son dönemde farklı meslek gruplarının maaşlarına yapılan iyileştirmeleri, emeklilerin de aylıklarında beklediğini vurgulayan Ergün, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan talebimiz, emekli aylıklarına seyyanen iyileştirme yapılmasıdır.