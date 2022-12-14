Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammının ne olacağına dair araştırmalar sürüyor. Doğrudan ve dolaylı yoldan milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan 2023 asgari ücret zammının öncesinde uzmanlar oranı ön görmeye çalışıyorlar. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman konuya ilişkin, "Ben bu arada asgari ücretin de küçük bir dokunuşla 8 bin 500 TL'ye erişebileceğini düşünüyorum." dedi. Peki asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?