14 Aralık 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammının ne olacağına dair araştırmalar sürüyor. Doğrudan ve dolaylı yoldan milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan 2023 asgari ücret zammının öncesinde uzmanlar oranı ön görmeye çalışıyorlar. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman konuya ilişkin, "Ben bu arada asgari ücretin de küçük bir dokunuşla 8 bin 500 TL'ye erişebileceğini düşünüyorum." dedi. Peki asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:28
  • 1
  • 13
Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret tartışmaları tüm hızıyla sürerken Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2. toplantısını gerçekleştirdi. En geç aralık ayının sonunda belli olması beklenen asgari ücrette yüzde 53 zam beklentisi konuşuluyor. Bu hesaba göre 2023 asgari ücretinin net 8 bin 500 TL olması bekleniyor. Peki 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı için bir araya gelirken asgari ücret zammının ne kadar beklenildiği ve hangi rakamların konuşulduğu da merak konusu oldu. A Haber ekranlarında 2023 asgari ücret beklentilerini yorumlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'ın öne çıkan sözleri:

  • 3
  • 13
Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ÇALIŞMA ALANINDA DEVRİMLER VAR"

Ben 2023 yılının gerçekten bir takım ümitlerle geleceğini düşünüyorum. Bu yılın başından beri sosyal güvenlik alanında yapılan çalışma alanında yapılan devrimler var.

  • 4
  • 13
Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

Kamu çalışanlarına verilen haklar var, EYT yolda geliyor. 3 bin 600 ek gösterge yapıldı, memurların maaşları ciddi düzeyde artış gösterdi. İşte ben bu arada asgari ücretin de küçük bir dokunuşla 8 bin 500 TL'ye erişebileceğini düşünüyorum. Burada Ben Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye gireceğini düşünüyorum.

  • 5
  • 13
Asgari Ücrette YÜZDE 54 ARTIŞ bekleniyor! Çalışanın yüzünü güldürecek dokunuş! 2023 Asgari Ücret ne kadar, kaç TL olacak?

"ASGARİ ÜCRETE SEVİNDİRECEK BİR DOKUNUŞ GELEBİLİR"

Geçen sene devlet memurlarında gelen enflasyon farkı bilindiği gibi asgari ücrete göre biraz daha düşük olmuştu. Asgari ücret yıllık memur maaşları 6 'aylık belirleniyordu.