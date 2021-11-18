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Haberler Galeri Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranını çevrildi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı. Bilindiği üzere kısa süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Ancak vatandaşlar masada yer alan konular hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, asgari ücretli için masada olan yeni düzenleme...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 19:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 19:44
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Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL’ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

Asgari ücrette son dakika düzenlemesi. Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış. Çalışanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son gelişmeler merak ediliyor. Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması sonrasında doğacak ek gelir imkanı için detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, asgari ücretli için son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL’ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. 8 milyon asgari ücretli var.

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Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL’ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

EK 214 TL ARTIŞ

Eğer devlet gelir vergisi ve damga vergisi almaktan vazgeçerse Hazine'ye yıllık 20.5 milyar TL'lik bir maliyet çıkıyor. Hükümet vergi almaktan tamamen vazgeçerse çalışanların maaşında açıklanacak zam oranı dışında 214 TL'lik bir artış daha yapılmış olacak.

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Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL’ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

AZ ÇALIŞANDAN AZ VERGİ

Dünyada da asgari ücretten çeşitli kesintiler yapılıyor. Örneğin, Macaristan... Asgari ücretin yüzde 19'u sosyal güvenlik, yüzde 15'i gelir vergisi kesintisine gidiyor. Toplam oran yüzde 34. Almanya'da yüzde 20 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 25'lik kesinti yapılıyor.

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Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL’ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...

Bulgaristan'da yüzde 23'lik kesintinin 14'ünü sosyal güvenlik, 9'unu gelir vergisi oluşturuyor. Fransa'da yüzde 11 vergi, yüzde 11 SGK primi kesintisi yapılıyor. Japonya'da yüzde 16 sosyal güvenlik, yüzde 5 gelir vergisi olmak üzere toplam yüzde 21 kesinti var.