Asgari ücrette son dakika düzenlemesi. Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış. Çalışanların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Yaklaşık 8 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammı için son gelişmeler merak ediliyor. Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması sonrasında doğacak ek gelir imkanı için detaylar merak edilmeye başlandı. İşte, asgari ücretli için son gelişmeler...