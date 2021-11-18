HaberlerGaleriAsgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...
Asgari ücrette son dakika düzenlemesi! Maaşlarda 214 TL'ye kadar ek artış! Çalışanların heyecanlı bekleyişi...
Çalışan ve çalışmayan milyonlarca vatandaşın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranını çevrildi. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücretten vergi alınmamasına yönelik çalışıldığını açıklaması yüksek zam beklentisine giren işçileri daha da heyecanlandırdı. Bilindiği üzere kısa süre içinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına başlayacak. Ancak vatandaşlar masada yer alan konular hakkında araştırmalarını sürdürüyor. İşte, asgari ücretli için masada olan yeni düzenleme...