117 bin TL'ye anahtar teslim alın! TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Son dakika haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşa aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan idare, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu. İşte TOKİ konut kampanyasına dair tüm merak edilenler ve il il konut fiyatları ve taksitler.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 07:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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