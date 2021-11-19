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Haberler Galeri 117 bin TL'ye anahtar teslim alın! TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

117 bin TL'ye anahtar teslim alın! TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Son dakika haberine göre: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. Vatandaşa aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunan idare, Türkiye genelinde 18 ilde toplam 1.707 konutu dar ve orta gelirli vatandaşlar için düşük fiyat, az taksit ve uzun vadelerle kuralı satışa sundu. İşte TOKİ konut kampanyasına dair tüm merak edilenler ve il il konut fiyatları ve taksitler.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 07:42 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 07:42
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117 bin TL’ye anahtar teslim alın! TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Vatandaşı uygun fiyata ev sahibi yapmak için tam gaz çalışan TOKİ, 18 ilde 1.707 konutu kuralı satışa çıkardı. 240 aya kadar vade seçeneği sunulan konutların fiyatı 117 bin 860 liradan başlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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117 bin TL’ye anahtar teslim alın! TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

20 YIL VADE SEÇENEĞİ

15 ilde vatandaşa sunulan konutlara başvurular dün başladı. Kuralı satışlara başvuru yapacak vatandaşlar yüzde 10, 12, 15, 20, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.

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117 bin TL’ye anahtar teslim alın! TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla her il için tarihler değişmekle birlikte 10 Aralık'a kadar kabul edilecek.

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117 bin TL’ye anahtar teslim alın! TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

Kura tarihleri ise 2 Aralık-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

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117 bin TL’ye anahtar teslim alın! TOKİ’den 18 ilde ucuz konut hamlesi! 393TL taksitle 2+1, 3+1 daireler...

EVİ OLMAYAN BAŞVURACAK

Konutlara başvuru yapacak vatandaşların 18 yaşını doldurmuş ve Türk vatandaşı olması gerekiyor.