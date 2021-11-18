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SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

2022 yılına kısa süre kala milyonların gözü maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak emeklilere hesaplama yapmaları için iki formül sunuldu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılmaktadır. Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. 4 aylık belirlenen rakamlara göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerin zam oranları için ışık tutmaya başladı. TUİK tarafından açıklanacak 2 veri sonrasında kesin oranlar belli olacak. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 19:46
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SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu. 2 formül masaya geldi. Emekliye zamlı maaş için hesaplama yöntemleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlar için TUİK tarafından gelecek son açıklamalar yakından takip ediliyor. Ancak 4 aylık enflasyon verilerine göre yeni tahminlerde ortaya çıkıyor. Emekli maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam yapılmaktadır. Emeklilerin maaşını hesaplaması için ise 2 formül bulunuyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

4 AYLIK VERİYE GÖRE ZAM ORANI HESAPLANDI

TÜİK'in açıklamış olduğu 4 aylık enflasyon verisi yüzde 6.72 çıktı. Kasım ve aralık aylarının açıklanmasının ardından net rakam belli olacak. Merkez Bankası yüzde 18.4'lük 2021 yılı TÜFE tahminine göre, ikinci yarıdaki enflasyon yüzde 9.17 çıkabilecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9.17, memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik artışa ilaveten yüzde 6.17 fark alabilecek.

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SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞINA FARK YANSIYACAK

2022 yılı başında hem memurların hem de emeklilerin maaşlarına zam yapılacak. Net zam oranları Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2021 yılı kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklamasının ardından belli olacak. Memur ve memur emeklileri şimdiden yüzde 5 zamma ilaveten ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıyacak.

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SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA 1. FORMÜL

Memur ve memur emeklisi yüzde 11.17

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 9.17

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SSK ve Bağ-Kur’lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASINDA 2. FORMÜL

Memur ve memur emeklisi yüzde 12.01

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 10.01