18 Kasım 2021, Perşembe
SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu! 2 formül masaya geldi! Emekliye zamlı maaş...
2022 yılına kısa süre kala milyonların gözü maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Ocak ayında zamlı maaşlarını alacak emeklilere hesaplama yapmaları için iki formül sunuldu. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılmaktadır. Enflasyon rakamlarına göre maaşlara yapılacak zam oranı belli olacak. 4 aylık belirlenen rakamlara göre SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerin zam oranları için ışık tutmaya başladı. TUİK tarafından açıklanacak 2 veri sonrasında kesin oranlar belli olacak. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı...
Giriş Tarihi: 18.11.2021 18:40 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 19:46
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