SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı belli oldu. 2 formül masaya geldi. Emekliye zamlı maaş için hesaplama yöntemleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Zamlar için TUİK tarafından gelecek son açıklamalar yakından takip ediliyor. Ancak 4 aylık enflasyon verilerine göre yeni tahminlerde ortaya çıkıyor. Emekli maaşlarına yılda iki kez olmak üzere zam yapılmaktadır. Emeklilerin maaşını hesaplaması için ise 2 formül bulunuyor. İşte, SSK ve Bağ-Kur'lu emeklinin 4 aylık zammı...