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Haberler Galeri En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergede tarih müjdesi geldi! 3600 ek göstergeli maaş hesabı ortaya çıktı. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği 3600 ek göstergede heyecan dorukta. Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü tazminatlarını ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek 3600 ek için en net açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; kapsamlı çalışmaların devam ettiğini söyledi. İşte; 3600 ek gösterge dahil maaş hesabı!

Giriş Tarihi: 09.11.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:26
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En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeli maaşlar ne kadar olacak? Memurların uzun süredir taleplerde bulunduğu 3600 ek gösterge için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sadece ek gösterge değil, asgari ücret ve EYT de bu çalışmalara dahil oluyor. Eğer bu sistem hayata geçerse, memurların emekli olduğunda alacağı tazminat miktarında büyük artış yaşanacak. Bununla birlikte, emekli maaşları da gözle görülür ölçüde artacak. Peki; 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını verdi.

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En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

Bilgin, dünkü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

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En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.

Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

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En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanlarını kabulünde 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılması ve 2022 yılı içinde tamamlanması talimatını vermişti. Görüşmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bulunmuştu.