09 Kasım 2021, Salı
En net tarih açıklaması! 3600 ek gösterge çıkacak mı, maaşlar ne kadar olacak? Ek göstergeli maaş hesabı…
3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergede tarih müjdesi geldi! 3600 ek göstergeli maaş hesabı ortaya çıktı. Milyonlarca kamu çalışanının beklediği 3600 ek göstergede heyecan dorukta. Öğretmen, polis, ebe, hemşire, imam-hatip, şube müdürü tazminatlarını ve emekli maaşlarını doğrudan etkileyecek 3600 ek için en net açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; kapsamlı çalışmaların devam ettiğini söyledi. İşte; 3600 ek gösterge dahil maaş hesabı!
Giriş Tarihi: 09.11.2021 12:26 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 12:26
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