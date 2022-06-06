06 Haziran 2022, Pazartesi
3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...
3600 ek gösterge için detaylar son dakika olarak açıklandı. 5 milyonun üzerinde emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gelişmeleri Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan duyurdu. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı. Meslekler için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Konu hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge için güncel hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 19:15
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