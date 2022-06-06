3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

3600 ek gösterge için son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan,"Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar oldu?