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Haberler Galeri 3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

3600 ek gösterge için detaylar son dakika olarak açıklandı. 5 milyonun üzerinde emekli ve çalışanı yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için gelişmeleri Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan duyurdu. Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı. Meslekler için hesaplamalar yakından takip ediliyor. Konu hakkında tüm detayları haberimizde derledik. Peki, 3600 ek gösterge için güncel hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2022 18:53 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 19:15
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3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

3600 ek gösterge için son dakika açıklaması ile detaylar belli oldu. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli ve memur maaşlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge için son dakika açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan,"Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır." ifadelerini kullandı. Peki, 3600 ek gösterge ile maaşlar ne kadar oldu?

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3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: EMEKLİ İKRAMİYESİ 50.150 TL ARTACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili detayları açıkladı. Erdoğan, "Memurlarımızın ek gösterge çalışmasıyla ilgili çalışmayı tamamladık, Meclis'e sunulacak safhaya getirdik.

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3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

Tüm memurlarımızın ek göstergelerinde 600 puanlık yükseltmeye gitmeyi kararlaştırdık. Genel müdürlerin ek göstergeleri 4400, şube müdürü ve ilçe müdürü ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkartılacaktır.

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3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

Ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli maaşı 1.234 ila 1.391 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500-50.150 TL arasında artacak" ifadelerini kullandı.

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3600 ek gösterge ile maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı! Maaşlar 1.234 - 1.391, ikramiyeler 44.500 ile 50.150 TL arası olacak! TIKLA maaşını öğren...

30 YIL HİZMET SÜRESİ (1/4)

Ek gösterge: 2.200 Emekli maaşı: 5470 TL Emekli ikramiyesi: 197.258 TL

Ek gösterge: 3600 Emekli maaşı: 6.861 TL Emekli ikramiyesi:247.407TL

FARK Emekli maaşı: 1.391 TL Emekli ikramiyesi: 50.149 TL