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Haberler Galeri Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak maaş zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranları ile son veri belli olacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi ile Ocak ayı için ipucu gelmiş oldu. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihini iple çekiyor. İşte, 2023 Ocak ayı emekli maaş zammı için son gelişmeler!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:47
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Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

Emekli ve memurların merakla beklediği Ocak zammı için artık son viraja girildi. Merkez Bankası tarafından gelen açıklama sonrasında Ocak zammı için ipucu geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine % 17.17, memur emeklisine % 18.27 göründü. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamları sonrasında maaş hesaplaması güncellenecek. Milyonlarca vatandaş, "Emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, Ocak emekli maaş zammı için son hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

Milyonların Ocak zammı için artık son viraja girildi. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihine kilitlendi.

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Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

Bu tarihte açıklanacak Aralık ayı enflasyon verisi kimin maaşının ne kadar artacağını ortaya koyacak.

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Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

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Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak.