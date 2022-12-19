19 Aralık 2022, Pazartesi
Emeklinin maaş zammında tünelin ucu göründü! En düşük 5.491 TL1 Ocak 2023 yeni maaşlar hesaplandı! Tıkla yeni maaşını öğren!
SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak maaş zam oranını merak ediyor. TÜİK tarafından açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranları ile son veri belli olacak. Merkez Bankası tarafından açıklanan beklenti anketi ile Ocak ayı için ipucu gelmiş oldu. Yeni yılın ilk ayında maaşları artacak memurlar ve emekliler zam oranlarının belli olacağı 3 Ocak tarihini iple çekiyor. İşte, 2023 Ocak ayı emekli maaş zammı için son gelişmeler!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 15:47
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