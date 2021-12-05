Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Ülkemizde uzun yıllar boyunca çalışan hem devlet hem de özel sektör çalışanları emekli olarak rahat bir nefes almak istiyor. Bazı vatandaşlar doğum veya askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabiliyor. Ancak mesleğe göre de erken emekli olma şansı bulunuyor. Bazı mesleklerde çalışanlar her bir yıl için 180 gün fazladan süre kazanabiliyor. Yıpranma hakkı verilen bu hakla birlikte ek hizmet süresi kazanmış oluyorsunuz. İşte; 60-90-180 günden erken emeklilik şartları!