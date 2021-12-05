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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Ülkemizde uzun yıllar boyunca çalışan hem devlet hem de özel sektör çalışanları emekli olarak rahat bir nefes almak istiyor. Bazı vatandaşlar doğum veya askerlik borçlanmasıyla erken emekli olabiliyor. Ancak mesleğe göre de erken emekli olma şansı bulunuyor. Bazı mesleklerde çalışanlar her bir yıl için 180 gün fazladan süre kazanabiliyor. Yıpranma hakkı verilen bu hakla birlikte ek hizmet süresi kazanmış oluyorsunuz. İşte; 60-90-180 günden erken emeklilik şartları!

Giriş Tarihi: 05.12.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 15:53
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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Erken emekli olmak isteyenler için 180 güne kadar emekli olma şansı bulunuyor. Ülkemizde bazı meslek gruplarındaki kişiler; her bir yıl için 60, 90 veya 180 gün yıpranma hakkı kazanarak 5 yıl erken emekli olabiliyor. Yıpranma hakkı verilen bu hakla, mesleğin getirdiği zorlukların ardından emeklilere kolaylık sağlanıyor. 'Yıpranma payı', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye tanımlanan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. İşte, erken emekli olabileceğiniz meslekler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanları var. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunun ise Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) diye tarif ettiği bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor.

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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Bu sistem genelde ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara yönelik bir uygulama. 45 iş dalında belirlenen mesleklerin bir kısmı özel sektör kolları iken, kamu kurumları da bulunuyor.

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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Belli mesleklerde çalışanlar her bir yıl için emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün fazladan süre (yıpranma hakkı) kazanıyor.

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Yılda 180 günden 5 yılda erken emeklilik! Bu mesleği yapanlara daha erken maaş bağlanıyor! Kimler yıpranma hakkı alabilir?

Yıpranma hesabında her meslek için belirlenen süre sınırları da bulunuyor. Bu süre 5 yılı geçemiyor. Yani ne kadar çalışırsanız çalışın, alabileceğiniz ek süre 5 yıldan fazla olamıyor.