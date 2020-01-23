Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

Tediye ne zaman yatacak? Çalışanları yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için yoğun araştırma yapılıyor. Kamu işçilerine 52 günlük tediye ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçileri 52 günlük ilave tediyeye hak kazanacak. Tediye ödemeleri 4 taksitte yapılacak. İlk taksitin Ocak ayında yatırılması bekleniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. Peki, ilave yediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tediye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…