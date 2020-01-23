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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

2020 tediye ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Milyonlarca çalışana tediye ödemeleri müjdesi geldi. Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediyelerinin ilk taksiti Ocak ayında yatırılacak. Toplam 4 taksit halinde ödenecek tediye ödeme tarihleri çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm işçiler bu ödemeden faydalanabilecek. İlk taksit tutarı asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. Peki, 2020 tediye ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.01.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 19:30
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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

Tediye ne zaman yatacak? Çalışanları yakından ilgilendiren tediye ödemeleri için yoğun araştırma yapılıyor. Kamu işçilerine 52 günlük tediye ödemeleri için meraklı bekleyiş sürüyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil olmak üzere bütün kamu işçileri 52 günlük ilave tediyeye hak kazanacak. Tediye ödemeleri 4 taksitte yapılacak. İlk taksitin Ocak ayında yatırılması bekleniyor. Ocak ayında ödenmesi beklenen ilk taksit tutarı, asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. İlave tediye doğrudan günlük ücret üzerinden hesaplandığı için ücreti yüksek olan kamu işçisinin tediyesi de yüksek oluyor. Peki, ilave yediye ne zaman yatacak? 2020 tediye ödemeleri ne zaman yatacak? İşte, tediye ödeme tarihleri hakkında merak edilenler…

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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

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Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.