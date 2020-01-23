Asgari ücretliye 913 TL müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu mu?
2020 tediye ne zaman yatacak? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gündem oldu. Milyonlarca çalışana tediye ödemeleri müjdesi geldi. Kamu işçilerinin yıl içerisindeki 52 günlük ilave tediyelerinin ilk taksiti Ocak ayında yatırılacak. Toplam 4 taksit halinde ödenecek tediye ödeme tarihleri çalışanlar tarafından sorgulanıyor. Taşerondan kadroya geçenler de dahil tüm işçiler bu ödemeden faydalanabilecek. İlk taksit tutarı asgari ücretli bir işçi için 913 TL olacak. Peki, 2020 tediye ne zaman yatacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler…
Giriş Tarihi: 23.01.2020 19:29Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 19:30