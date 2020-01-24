24 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere her yıl tediye ödemesi yapılıyor. Tediye ödemeleri kamuda çalışan asgari ücretliler için en büyük ek kaynaklardan biri durumunda. Asgari ücretli çalışana bu yıl 4297 TL tediye 4 taksitte ödenecek. İlk tediye ise Cumhurbaşkanı Kararı sonrası hesaplara yatacak. Kararın bu ay sonuna kadar çıkması ve paraların işçilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Tediye ödemeleri maden işçileri için tek seferde Aralık ayında yatırılıyor. Maden işçilerinde ödeme daha yüksek rakamlara çıkıyor. Peki, 2020 tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2020 tediye ödemeleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:34
  • 1
  • 22
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

2020 tediye parası kamu işçileri tarafından bekleniyor. Kamuda çalışan işçilere her yıl 4 taksit şeklinde ödenen tediyenin bu yılki tutarı 4297 TL oldu. 52 günlük tediye ücretinin ilki bu ayın sonuna kadar yatacak. Ücretlerin yatması için Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yer alması bekleniyor. Maden işçileri için tediye tek seferde ödeniyor. Ödeme Aralık ayında yapılıyor. Tediye ödemesi alacak işçiler heyecanla detayları araştırıyor. Peki, 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

  • 2
  • 22
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.

  • 3
  • 22
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

TEDİYE KİMLERE ÖDENİR?

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

  • 4
  • 22
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

TEDİYE NASIL HESAPLANIR?

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek. İlave tediyeye esas olan aylık kazançların hesabında, fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmamaktadır. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılmaktadır.

  • 5
  • 22
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?
Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman yapılacak?

TEDİYEYE HACİZ KONULAMAZ

İlave tediye ödemeleri hukuki olarak esas ücrete munzam ödemedir. Dolayısıyla haciz edilmesi de mümkün değildir. Konuyla ilgili Yargıtay kararlarında da ilave tediye ödemelerine haciz konulamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle borcu olan işçiye yapılan ilave tediye ödemesine haciz konulamaz.