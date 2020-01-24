Asgari ücretliye 4297 ek ödeme! 913 TL'si bu ay ödenecek! 2020 tediye parası ne zaman ödenecek?

Kamuda çalışan işçilere her yıl tediye ödemesi yapılıyor. Tediye ödemeleri kamuda çalışan asgari ücretliler için en büyük ek kaynaklardan biri durumunda. Asgari ücretli çalışana bu yıl 4297 TL tediye 4 taksitte ödenecek. İlk tediye ise Cumhurbaşkanı Kararı sonrası hesaplara yatacak. Kararın bu ay sonuna kadar çıkması ve paraların işçilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Tediye ödemeleri maden işçileri için tek seferde Aralık ayında yatırılıyor. Maden işçilerinde ödeme daha yüksek rakamlara çıkıyor. Peki, 2020 tediye ödemesi ne zaman yapılacak? İşte 2020 tediye ödemeleri...

Giriş Tarihi: 24.01.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 09:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





